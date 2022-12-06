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Стрелок из Новошахтинска, напавший на полицию, оказался дезертиром

Сегодня, 12:29
Фото: 09.мвд.рф
Стрелок из Новошахтинска, напавший на полицию, оказался дезертиром
В правоохранительных органах подтвердили, что новошахтинский стрелок действительно оказался дезертиром.

В Ростовской области 6 декабря стало известно о нападении на полицейских неизвестным лицом. Мужчина в камуфляжной форме серьезно ранил представителя власти, после чего скрылся в неизвестном направлении.  

Telegram-канал ТАСС сообщил, что их собственный источник в правоохранительных органах подтвердил, что мужчина с пулеметом оказался дезертиром. 

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Сейчас вооруженного мужчину разыскивают в Новошахтинске, из-за чего оцепили город, а гражданские лица попросили очистить улицы от своего присутствия

Напомним, беглеца уже ищут несколько часов, а пока ростовчане искренне сочувствуют новошахтинцам, вынужденным пережидать период задержания преступника в страхе.

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