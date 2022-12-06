В Ростовской области 6 декабря стало известно о нападении на полицейских неизвестным лицом. Мужчина в камуфляжной форме серьезно ранил представителя власти, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Telegram-канал ТАСС сообщил, что их собственный источник в правоохранительных органах подтвердил, что мужчина с пулеметом оказался дезертиром.
Сейчас вооруженного мужчину разыскивают в Новошахтинске, из-за чего оцепили город, а гражданские лица попросили очистить улицы от своего присутствия.
Напомним, беглеца уже ищут несколько часов, а пока ростовчане искренне сочувствуют новошахтинцам, вынужденным пережидать период задержания преступника в страхе.