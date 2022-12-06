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Суд отменил оправдательный приговор главы Белой Калитвы по делу о водонапорных башнях

Сегодня, 18:05
Фото: old.kalitva-land.ru
Ольга Мельникова на вручении справа
Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил оправдательный приговор по делу главы Белокалитвинского района Ольги Мельниковой, обвиняемой в превышении полномочии при закупке водонапорных башен.

В начале ноября стало известно, что Четвертый кассационный суд Краснодара отменил оправдательный приговор по делу Ольги Мельниковой, которая является фигуранткой скандального дела о закупке водонапорных башен. 

Женщину обвиняли в превышении полномочий, поскольку приемка шести водонапорных башен ненадлежащего качества привела к тому, что деньги были потрачены на покупку оборудования, непригодного для подачи воды. Ущерб оценили в 2,5 миллиона рублей. 

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В итоге суд признал чиновницу невиновной, с чем не согласился заместитель генпрокурора по ЮФО Андрей Кикоть. Сотрудник надзорного органа обратился в кассацию, которая отменила приговор и передала дело в городской суд Белой Калитвы.

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