В начале ноября стало известно, что Четвертый кассационный суд Краснодара отменил оправдательный приговор по делу Ольги Мельниковой, которая является фигуранткой скандального дела о закупке водонапорных башен.
Женщину обвиняли в превышении полномочий, поскольку приемка шести водонапорных башен ненадлежащего качества привела к тому, что деньги были потрачены на покупку оборудования, непригодного для подачи воды. Ущерб оценили в 2,5 миллиона рублей.
В итоге суд признал чиновницу невиновной, с чем не согласился заместитель генпрокурора по ЮФО Андрей Кикоть. Сотрудник надзорного органа обратился в кассацию, которая отменила приговор и передала дело в городской суд Белой Калитвы.