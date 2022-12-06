«Траст» продал свой первый из выставленных на продажу агропромышленных активов

«На момент перехода к банку непрофильных активов „Траст“ в 2019 году ГК „Русское Зерно Уфа“ была обременена долгами, которые была не способна погасить. За три года под управлением „Траста“ компания преобразовалась в крупнейший прибыльный агрохолдинг в Республике Башкортостан, который стал интересен стратегическим инвесторам. Цена продажи компании соответствует нашим ожиданиям. ГК „Русское Зерно Уфа“ — первый актив из пула агропредприятий „Траста“, выставленных на продажу в конце 2022 года. В декабре также пройдут торги по продаже ГК „Здоровая ферма“ и ГК „Ростагро“», — прокомментировали в пресс-службе банка непрофильных активов.