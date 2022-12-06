Цена на нефть может вырасти до $100 из-за ограничений G7

Это приведет к снижению поставок нефти на мировой рынок и, возможно, к росту ее стоимости более 100 долларов за баррель, передают слова экспертов «Известия».
Также Россия может перенаправить свои ресурсы в Азию. При таком сценарии цена на нефть может закрепиться на 85 долларов за бочку, считают аналитики.
С 5 декабря вступил в действие запрет на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз, а также потолок цен на нее на уровне 60 долларов за баррель. Россия готовит ответные действия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.