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Цена на нефть может вырасти до $100 из-за ограничений G7

Сегодня, 19:43
Западные страны установили потолок цен на российскую нефть. На фоне этого решения Москва на запретит российским компаниям продажу сырья в страны, поддерживающие ограничения.

Это приведет к снижению поставок нефти на мировой рынок и, возможно, к росту ее стоимости более 100 долларов за баррель, передают слова экспертов «Известия». 

Также Россия может перенаправить свои ресурсы в Азию. При таком сценарии цена на нефть может закрепиться на 85 долларов за бочку, считают аналитики. 

С 5 декабря вступил в действие запрет на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз, а также потолок цен на нее на уровне 60 долларов за баррель. Россия готовит ответные действия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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