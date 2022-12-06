Туристы России продолжат платить курортный сбор

Как пишет Infox со ссылкой на портал pravo.gov.ru, указ президента РФ В.В.Путина о продолжении эксперимента по взиманию курортного сбора с отдыхающих в России теперь будет действовать до 31 декабря 2024 года. К уже известным регионам, охваченным действием закона, добавился Санкт-Петербург.
Напомним, курортный сбор продолжат взимать правительства таких регионов и населенных пунктов, как Крым, Краснодарский и Ставропольский край, Алтайск. Ожидается, что данная мера поможет развитию туризма в России.