Туристы России продолжат платить курортный сбор

Как пишет Infox со ссылкой на портал pravo.gov.ru, указ президента РФ В.В.Путина о продолжении эксперимента по взиманию курортного сбора с отдыхающих в России теперь будет действовать до 31 декабря 2024 года. К уже известным регионам, охваченным действием закона, добавился Санкт-Петербург.