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Туристы России продолжат платить курортный сбор

Сегодня, 07:30
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет взимать с отдыхающих курортный сбор до 2024 года.

Как пишет Infox со ссылкой на портал pravo.gov.ru, указ президента РФ В.В.Путина о продолжении эксперимента по взиманию курортного сбора с отдыхающих в России теперь будет действовать до 31 декабря 2024 года. К уже известным регионам, охваченным действием закона, добавился Санкт-Петербург.

Напомним, курортный сбор продолжат взимать правительства таких регионов и населенных пунктов, как Крым, Краснодарский и Ставропольский край, Алтайск. Ожидается, что данная мера поможет развитию туризма в России.

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