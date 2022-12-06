Дело завели по факту посягательства на жизнь правоохранителя, максимальное наказание составляет пожизненное заключение. Для установления всех обстоятельства создан следственно-оперативная группа.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства и проводятся следственные действия. Идет розыск подозреваемого.
Напомним, что во вторник, 6 декабря, неизвестный напал на сотрудников полиции в пригороде Новошахтинска и ранил одного из них. Сейчас пострадавшему оказывают помощь в больнице.
Власти города попросили местных жителей попросили не выходить из дома, пока не поймают стрелка. В случае опасности следует звонить по номеру 112.