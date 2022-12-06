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Уголовное дело завели из-за стрельбы по полицейским в Новошахтинске

Сегодня, 14:12
Фото: 1MI
Уголовное дело завели из-за стрельбы по полицейским в Новошахтинске
В Ростовской области возбудили уголовное дело после стрельбы по сотрудникам полиции в Новошахтинске, сообщили в УСКР по региону.

Дело завели по факту посягательства на жизнь правоохранителя, максимальное наказание составляет пожизненное заключение. Для установления всех обстоятельства создан следственно-оперативная группа.

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Сейчас устанавливаются все обстоятельства и проводятся следственные действия. Идет розыск подозреваемого.

Напомним, что во вторник, 6 декабря, неизвестный напал на сотрудников полиции в пригороде Новошахтинска и ранил одного из них. Сейчас пострадавшему оказывают помощь в больнице. 

Власти города попросили местных жителей попросили не выходить из дома, пока не поймают стрелка. В случае опасности следует звонить по номеру 112.

 

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