Представители пресс-службы компании рассказали, что из-за прорывов сетей водоснабжения улицы города покрылись наледью. Сейчас на территории Ростова работают 12 спецмашин, занятых расчисткой ледяных сугробов в разных районах города.
Работы ведутся в круглосуточном режиме, и за сегодня бригады уже расчистили проспект Коммунистический с улицами Вавилова, Народного Ополчения и Киргизской. Сейчас специалисты убирают наледь на улице Борко. Ночью работы будут продолжены в центре города на улице Станиславского, в Нахичевани — на 18-й Линии, на Северном — Добровольского, и в Октябрьском районе на пересечении улиц Погодина с Герасименко.
Жителей также просят сообщать о ледяной корке, возникшей из-за протечек и прорывов водопровода по номеру 283-17-17.
Ранее в Ростове в нескольких районах перекрыли водоснабжение из-за возникшей шуги.