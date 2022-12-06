Работы ведутся в круглосуточном режиме, и за сегодня бригады уже расчистили проспект Коммунистический с улицами Вавилова, Народного Ополчения и Киргизской. Сейчас специалисты убирают наледь на улице Борко. Ночью работы будут продолжены в центре города на улице Станиславского, в Нахичевани — на 18-й Линии, на Северном — Добровольского, и в Октябрьском районе на пересечении улиц Погодина с Герасименко.