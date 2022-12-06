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Улицы Ростова покрылись наледью и ледяными сугробами 6 декабря

Сегодня, 16:47
Фото: Ростовводоканал
В Ростовской области для уборки улиц после прорыва сетей водоснабжения направил 12 единиц спецтехники, об этом сообщили в Telegram-канале «Ростовводоканала».

Представители пресс-службы компании рассказали, что из-за прорывов сетей водоснабжения улицы города покрылись наледью. Сейчас на территории Ростова работают 12 спецмашин, занятых расчисткой ледяных сугробов в разных районах города.

Работы ведутся в круглосуточном режиме, и за сегодня бригады уже расчистили проспект Коммунистический с улицами Вавилова, Народного Ополчения и Киргизской. Сейчас специалисты убирают наледь на улице Борко. Ночью работы будут продолжены в центре города на улице Станиславского, в Нахичевани — на 18-й Линии, на Северном — Добровольского, и в Октябрьском районе на пересечении улиц Погодина с Герасименко.   

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Жителей также просят сообщать о ледяной корке, возникшей из-за протечек и прорывов водопровода по номеру 283-17-17.

Ранее в Ростове в нескольких районах перекрыли водоснабжение из-за возникшей шуги. 

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