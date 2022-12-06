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Улицы Западного района в Ростове залило водой из-за коммунальной аварии

Сегодня, 17:54
Фото: rostovgazeta.ru
Глубокие ручьи и гололед на улице 2-я Краснодарская, возле Каширской и на проспекте Коммунистическом напротив остановки «Универсам» заметили местные жители. Об этом они сообщили корреспонденту RostovGazeta.

По словам очевидцев, к шести вечера дорога на проспекте Коммунистическом стала похожа на стиральную доску. Вода неравномерно застыла, образовав наледи. Автомобилисты вынуждены снижать скорость на опасном участке.

На 2-ой Краснодарской разлились глубокие реки с сильным течением. Перейти через них оказалось невозможно. Люди идут вдоль воды, пытаясь найти самый узкий участок. Вода растекается на тротуары, застывая ледяной коркой. 

двор дома на 2-ой Краснодарской в Ростове
Фото: RostovGazeta

«Кошмар какой-то. Мало того, что во дворах темно, освещения почти нет, ничего не видно. Так теперь еще и скользко, того гляди — упадешь. Как эту реку переплыть в холод? Наверняка опять какая-то труба лопнула», — возмущаются спешащие с работы домой местные жители.

Ранее Ростовводоканал сообщил, что 6 декабря в городе для уборки улиц после прорыва сетей водоснабжения направили 12 единиц спецтехники.
 
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улица 2-ая Краснодарская
Фото: RostovGazeta

Огромные ручьи воды с сильным течением стекают к школе № 86.

Люди полагают, что произошла серьезная коммунальная авария. Жители ближайших домов отмечают, что на Каширской  и 2-ой Краснодарской уже нет холодной воды. 

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