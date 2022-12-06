По словам очевидцев, к шести вечера дорога на проспекте Коммунистическом стала похожа на стиральную доску. Вода неравномерно застыла, образовав наледи. Автомобилисты вынуждены снижать скорость на опасном участке.
На 2-ой Краснодарской разлились глубокие реки с сильным течением. Перейти через них оказалось невозможно. Люди идут вдоль воды, пытаясь найти самый узкий участок. Вода растекается на тротуары, застывая ледяной коркой.
«Кошмар какой-то. Мало того, что во дворах темно, освещения почти нет, ничего не видно. Так теперь еще и скользко, того гляди — упадешь. Как эту реку переплыть в холод? Наверняка опять какая-то труба лопнула», — возмущаются спешащие с работы домой местные жители.
Огромные ручьи воды с сильным течением стекают к школе № 86.
Люди полагают, что произошла серьезная коммунальная авария. Жители ближайших домов отмечают, что на Каширской и 2-ой Краснодарской уже нет холодной воды.