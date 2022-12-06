«Кошмар какой-то. Мало того, что во дворах темно, освещения почти нет, ничего не видно. Так теперь еще и скользко, того гляди — упадешь. Как эту реку переплыть в холод? Наверняка опять какая-то труба лопнула», — возмущаются спешащие с работы домой местные жители.