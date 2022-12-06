Собеседник подчеркивает, что изучал вопрос о том, можно ли продлить проспект Космонавтов напрямую через Северное кладбище. Это позволит решить транспортные проблемы развивающегося района наиболее простым, коротким и дешевым способом.
«Оказывается, перезахоронения возможны только с согласия родственников», — отмечает Зайцев.
По его словам, архитекторы и власти, начиная с 80-х годов прошлого столетия, проигнорировали эту проблему. И даже не предусмотрели лесополосу на месте будущей возможной дороги. Теперь объезд обойдется в разы дороже и длиннее.
«Единственным способом, который позволит построить дорогу, могут стать принятые поправки в закон. Ведь для самого большого в Европе Северного кладбища в Ростове можно сделать исключение, чтобы через какое-то время построить дорогу», — делится мыслями собеседник.
Урбанист предлагает предусмотреть выдачу мест для перезахоронений, чьи могилы оказались на месте дороги. И прописать сроки 10-20 лет для того, чтобы жители Ростова успели перезахоронить своих родственников.
«А после указанного периода, построить дорогу, аккуратно перезахоронив всех оставшихся», — предлагает эксперт.
На его взгляд, с юридической точки зрения — это простой вопрос. А с моральной и организационной достаточно сложный. Поэтому спикер сомневается, что депутаты возьмутся его решать.
«Хотя в парке имени Собино церковь разрешили строить прямо на могилах. Поэтому, если кому-то очень надо, то можно и так», — резюмирует урбанист.
Ранее сообщалось, что проектная организация сформировала маршрут прохождения трассы «Орбитальная-2», которая будет обеспечивать транспортное сообщение между Октябрьским, Ворошиловским районами и поселком Темерницким, расположенным в северной части Ростова-на-Дону.