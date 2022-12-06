rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Урбанист Зайцев предложил проложить дорогу в Ростове через Северное кладбище

Сегодня, 08:07
Фото: rostov-gorod.ru
Кладбища в Ростове, кроме как для высадки деревьев, нельзя использовать по закону о погребениях, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Собеседник подчеркивает, что изучал вопрос о том, можно ли продлить проспект Космонавтов напрямую через Северное кладбище. Это позволит решить транспортные проблемы развивающегося района наиболее простым, коротким и дешевым способом.

«Оказывается, перезахоронения возможны только с согласия родственников», — отмечает Зайцев.

По его словам, архитекторы и власти, начиная с 80-х годов прошлого столетия, проигнорировали эту проблему. И даже не предусмотрели лесополосу на месте будущей возможной дороги. Теперь объезд обойдется в разы дороже и длиннее.

«Единственным способом, который позволит построить дорогу, могут стать принятые поправки в закон. Ведь для самого большого в Европе Северного кладбища в Ростове можно сделать исключение, чтобы через какое-то время построить дорогу», — делится мыслями собеседник.

предоставил - Артемий Зайцев, источник - Яндекс Карты
Служба городских кладбищ выявила в Ростове более 687,2 тысячи могил
Узнать подробнее

Урбанист предлагает предусмотреть выдачу мест для перезахоронений, чьи могилы оказались на месте дороги. И прописать сроки 10-20 лет для того, чтобы жители Ростова успели перезахоронить своих родственников.

«А после указанного периода, построить дорогу, аккуратно перезахоронив всех оставшихся», — предлагает эксперт.

На его взгляд, с юридической точки зрения — это простой вопрос. А с моральной и организационной достаточно сложный. Поэтому спикер сомневается, что депутаты возьмутся его решать.

«Хотя в парке имени Собино церковь разрешили строить прямо на могилах. Поэтому, если кому-то очень надо, то можно и так», — резюмирует урбанист.

Ранее сообщалось, что проектная организация сформировала маршрут прохождения трассы «Орбитальная-2», которая будет обеспечивать транспортное сообщение между Октябрьским, Ворошиловским районами и поселком Темерницким, расположенным в северной части Ростова-на-Дону.

Потерянное кладбище: как под Ростовом пропадают могилы усопших
Узнать подробнее
Читайте также:
Открытое в 2019 году кладбище «Ростовское» заполнили уже почти наполовинуПлакальщики за деньги: как в Ростове и Нахичевани-на-Дону хоронили на кладбищахМогилы на кладбище в Ростовской области стали копать на главной дороге
#Дарья Демидова#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Благоустройство#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Строительство
Подпишитесь
Эксперт Михайлов сообщил, как Ростовская область защищается от беспилотников Украины
Сегодня, 08:34
Мигранта из Киргизии задержали за убийство женщины в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:19
В Ростове снова изменили места установки дорожных камер
Сегодня, 07:55
Двух насильников и двух убийц задержали в Ростове-на-Дону в ноябре
Сегодня, 07:54
В Ростовской области заболеваемость гриппом может превысить заболеваемость ковидом
Сегодня, 07:33