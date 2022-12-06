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Устроившему стрельбу в Новошахтинске по полицейским грозит пожизненный срок

Сегодня, 15:05
Фото: 1MI
Устроившему стрельбу в Новошахтинске грозит пожизненное заключение
В Ростовской области возбудили уголовное дело после стрельбы по полицейским в Новошахтинске, заявили в УСКР по региону.

Дело возбуждено по факту попытки убийства полицейского, за которое положено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Между тем, подозреваемого задержать пока не удалось.

Расследованием сейчас занимается следственно-оперативная группа. Пока устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и идет розыск мужчины.

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Он днем 6 декабря начал стрелять по полицейским и попал по одному из них, после чего скрылся. Раненого сотрудника доставили в медицинское учреждение. 

Между тем, местных жителей просят не оставаться на улице и не пытаться самостоятельно задержать фигуранта. 

 

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