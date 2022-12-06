Дело возбуждено по факту попытки убийства полицейского, за которое положено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Между тем, подозреваемого задержать пока не удалось.
Расследованием сейчас занимается следственно-оперативная группа. Пока устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и идет розыск мужчины.
Он днем 6 декабря начал стрелять по полицейским и попал по одному из них, после чего скрылся. Раненого сотрудника доставили в медицинское учреждение.
Между тем, местных жителей просят не оставаться на улице и не пытаться самостоятельно задержать фигуранта.