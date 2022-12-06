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В ДГТУ открылся международный саммит «АгриФуд Россия»

Сегодня, 14:33
Фото: ДГТУ
6 и 7 декабря Донской государственный технический университет станет площадкой для проведения международного саммита «АгриФуд Россия», который проводится в рамках реализации программы Межрегионального научно-образовательного центра Юга России.

В течение напряженных двух дней участники саммита обсудят вопросы построения технологического суверенитета в агросекторе посредством развития партнерства между научными центрами и агроиндустрией.

- Мы находимся в условиях, когда уточняются приоритеты технологического развития, поэтому крайне важно, чтобы голос со стороны бизнеса и регионов был услышан, - сказал на пленарном заседании руководитель головного офиса фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Дмитрий Санатов. - Саммит выступает площадкой, где ценные предложения, сделанные представителями рынка, будут зафиксированы и приняты в работу.

По словам президента промышленного союза «Новое Содружество» и ассоциации «Росспецмаш» Константина Бабкина, в переходе к технологическому суверенитету в агросекторе вузам отводится ключевая роль, и в этой связи «инициатива по созданию передовых инженерных школ является необходимым механизмом в сельскохозяйственном машиностроении, который оказывает государственную поддержку кооперации системы науки, образования, с одной стороны, и промышленности - с другой».

На основе сложившегося устойчивого взаимодействия вузов трех регионов, которые вошли в научно-образовательный центр Юга России – Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей – появилась прекрасная возможность строить долгосрочные технологические проекты, считает ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

- Разработки НОЦ Юга России трансформируют и технологизируют производственные системы агросектора, - поделился Бесарион Месхи. – Траектория деятельности нашего вуза выстроена таким образом, чтобы обеспечить предприятия сектора специалистами в отрасли сельхозмашиностроения, которые смогут отвечать технологическим вызовам современности.

Фото: ДГТУ

Ректор подчеркнул важность налаживания конструктивного взаимодействия научных организаций не только с региональными партнерами в рамках деятельности Южного НОЦ, но и на международном уровне.

От имени представителей зарубежного научного сообщества выступил директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого Юрий Колесник:

- Наш университет также представлен южным регионом, но Республики Беларусь. Поэтому во многих вопросах касательно агропромышленной сферы мы солидарны и наш университет заинтересован в сотрудничестве с Ростовской областью, в частности с Донским государственным техническим университетом, в области подготовки кадров.

#Анна Петрова
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