В ДГТУ открылся международный саммит «АгриФуд Россия»

По словам президента промышленного союза «Новое Содружество» и ассоциации «Росспецмаш» Константина Бабкина, в переходе к технологическому суверенитету в агросекторе вузам отводится ключевая роль, и в этой связи «инициатива по созданию передовых инженерных школ является необходимым механизмом в сельскохозяйственном машиностроении, который оказывает государственную поддержку кооперации системы науки, образования, с одной стороны, и промышленности - с другой».