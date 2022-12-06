Происшествие случилось во вторник, 6 декабря, в пригороде Новошахтинска. Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по правоохранителям.
«Один сотрудник получил ранения. Сам нападавший скрылся», — уточнили в полиции.
В данный момент проводится работа по задержанию стрелка. Устанавливаются все обстоятельства.
До этого Telegram-канал Baza писал, что у нападавшего с собой пулемет. Но официально эту информацию не подтверждали, она уточняется.
Состояние раненого правоохранителя в данный момент не раскрывается.
Ранее банду осудили в Ростове-на-Дону за расстрел гражданина Азербайджана в 2020 году.