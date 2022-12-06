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В МВД подтвердили расстрел из пулемета полицейских в Новошахтинске 6 декабря

Сегодня, 11:26
Фото: 61.мвд.рф
МВД подтвердило расстрел полицейских в Новошахтинске
В Новошахтинске разыскивают мужчину, который открыл стрельбу по сотрудникам полиции из пулемета, сообщили в УМВД по региону.

Происшествие случилось во вторник, 6 декабря, в пригороде Новошахтинска. Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по правоохранителям.

«Один сотрудник получил ранения. Сам нападавший скрылся», — уточнили в полиции.

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В данный момент проводится работа по задержанию стрелка. Устанавливаются все обстоятельства.

До этого Telegram-канал Baza писал, что у нападавшего с собой пулемет. Но официально эту информацию не подтверждали, она уточняется.

Состояние раненого правоохранителя в данный момент не раскрывается. 

Ранее банду осудили в Ростове-на-Дону за расстрел гражданина Азербайджана в 2020 году.

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