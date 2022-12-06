По информации пресс-службы, незнакомый мужчина в камуфлированной форме в пригороде Новошахтинска открыл огонь по сотрудникам полиции. После чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение.
«Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в нападении на сотрудников ОМВД России по городу Новошахтинску, — отметили в пресс-службе. — Выясняются все обстоятельства произошедшего».
В администрации Новошахтинска прокомментировать ситуацию затруднились. На вопрос корреспондента RostovGazeta о том, что случилось сегодня в городе, в приемной отметили, что не в курсе произошедшего.
«Звоните в полицию, в 112», - посоветовали в администрации.
Ранее RostovGazeta сообщала, что расстрел полицейских в Новошахтинске преступник осуществлял из пулемета.