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В МВД раскрыли подробности нападения на сотрудников полиции в Новошахтинске 6 декабря

Сегодня, 12:10
Фото: 71.мвд.рф
Полиция выясняет подробности расстрела сотрудников полиции в Новошахтинске
Преступление было совершено сегодня, в районе 12 часов дня в пригороде Новошахтинска Ростовской области, сообщили корреспонденту RostovGazeta в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По информации пресс-службы, незнакомый мужчина в камуфлированной форме в пригороде Новошахтинска открыл огонь по сотрудникам полиции. После чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение.

«Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в нападении на сотрудников ОМВД России по городу Новошахтинску, — отметили в пресс-службе. — Выясняются все обстоятельства произошедшего».

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В администрации Новошахтинска прокомментировать ситуацию затруднились. На вопрос корреспондента RostovGazeta о том, что случилось сегодня в городе, в приемной отметили, что не в курсе произошедшего.

«Звоните в полицию, в 112», - посоветовали в администрации.

Ранее RostovGazeta сообщала, что расстрел полицейских в Новошахтинске преступник осуществлял из пулемета. 

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