В новостройках Москвы сокращается число квартир с 4-я и более комнатами

Эксперты отмечают, что рост цен на новостройки покупатели сейчас выбирать квартиры с меньшим метражом. При этом такое положение устраивает не всех. Например, для семейных покупателей по-прежнему ищущих жильё большой площади, часто приоритетом становится Новая Москва, с её более дешёвыми квартирами.