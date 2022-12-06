В новостройках Москвы сокращается число квартир с 4-я и более комнатами

Аналитики “Метриум” рассказали газете “Известия”, что в ноябре прошлого года в столице предлагалось свыше 1700 таких квартир, в текущем году предложение составило 1600 квартир. Доля лотов с количеством комнат 4+ в общем объёме сократилась с 4% до 3%. При этом наибольшее сокращение отмечено в домах бизнес-класса.
В массовом сегменте столичных новостроек также снизилось число предлагаемых многокомнатных квартир. В ноябре 2022 года продавалось 117 подобных квартир, в ноябре минувшего года их было 145. Здесь сокращение составило 19%.
Наблюдается тенденция перехода многокомнатных квартир в разряд эксклюзивных предложений.
Эксперты отмечают, что рост цен на новостройки покупатели сейчас выбирать квартиры с меньшим метражом. При этом такое положение устраивает не всех. Например, для семейных покупателей по-прежнему ищущих жильё большой площади, часто приоритетом становится Новая Москва, с её более дешёвыми квартирами.