За ноябрь задержали 47 человек из розыска, остается найти еще более 400. Всего в этом месяце зарегистрировали 446 преступлений.
Так, полицейские задержали подозреваемых в убийствах, изнасилованиях, угонах и грабежах. Один фигурант надругался над ребенком, он находится под стражей.
В этом месяце задержали уроженца Киргизии, который убил свою сожительницу. В целом по городу число преступлений уменьшилось более чем на 3%.
Ранее сбежавшего из колонии-поселения осужденного поймали в Ростовской области. Ему удалось скрыться во время медицинского осмотра.