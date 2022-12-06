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В Ростове-на-Дону не могут разыскать 427 скрывающихся преступников

Сегодня, 08:42
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону не могут разыскать 427 скрывающихся преступников
В Ростове-на-Дону в розыске числятся 427 человек по подозрению в совершении преступлений, прозвучало на совещании главы администрации.

За ноябрь задержали 47 человек из розыска, остается найти еще более 400. Всего в этом месяце зарегистрировали 446 преступлений. 

Так, полицейские задержали подозреваемых в убийствах, изнасилованиях, угонах и грабежах. Один фигурант надругался над ребенком, он находится под стражей. 

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В этом месяце задержали уроженца Киргизии, который убил свою сожительницу. В целом по городу число преступлений уменьшилось более чем на 3%. 

Ранее сбежавшего из колонии-поселения осужденного поймали в Ростовской области. Ему удалось скрыться во время медицинского осмотра. 

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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