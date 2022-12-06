Управление благоустройства и лесного хозяйства в рамках конкурса выбрало подрядчика. С ним уже заключили контракт.
Все работы проведут в рамках нацпроекта «Экология», стоимость контракта составляет 2,3 миллиарда рублей. Все работы должны завершиться до 30 ноября 2024 года.
Отмечается, что подрядчику передали необходимую проектную документацию. Подробности проекта обсудят на совещании.
Ранее ядовитую свалку со свинцом и навозом обнаружили в Ростовской области. Она оказалась на площади 1,5 тысячи квадратных метров.