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В Ростове-на-Дону за 2,3 млрд рекультивируют мусорный полигон до 2025 года

Сегодня, 07:14
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону за 2,3 млрд начнут бороться с мусором
В Ростове-на-Дону заключили контракт на рекультивацию участков мусорного полигона в Северо-Западной промышленной зоне, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Управление благоустройства и лесного хозяйства в рамках конкурса выбрало подрядчика. С ним уже заключили контракт.

Все работы проведут в рамках нацпроекта «Экология», стоимость контракта составляет 2,3 миллиарда рублей. Все работы должны завершиться до 30 ноября 2024 года.

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Отмечается, что подрядчику передали необходимую проектную документацию. Подробности проекта обсудят на совещании.

Ранее ядовитую свалку со свинцом и навозом обнаружили в Ростовской области. Она оказалась на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

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