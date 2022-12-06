Сейчас выезды из города перекрыты, жители стараются оставаться дома, некоторые дети остались в школах, поскольку выходить на улицы небезопасно. В операции по задержанию злоумышленника задействовали сотрудников ОМОН и росгвардейцев. А совсем недавно в Ростовской области опровергли, что в перестрелке была задействована диверсионная группа.