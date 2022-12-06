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В Ростове разгребают завалы мусора, пока в Новошахтинске жители прячутся от стрелка

Сегодня, 15:43
Фото: 1MI
В Ростове разгребают завалы мусора, пока в Новошахтинске жители прячутся от стрелка
В Ростове меняют местоположение дорожных камер и разгребают горы мусора, пока в Новошахтинске силовики пытаются задержать вооруженного пулеметом дезертира, ранившего человека.

У семи нянек дитя без глазу

Напомним, в Ростовской области во вторник, 6 декабря, произошло нападение на сотрудников полиции, которые разыскивали пропавшую женщину в пригороде Новошахтинска. 

В лесополосе они встретили неизвестного мужчину в камуфляжной форме с пулеметом, который начал стрелять в них, и смог ранить одного из патрульных. Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь бригада ростовских хирургов. 

После стрельбы по полицейским неизвестный скрылся. Его поиски продолжаются уже более пяти часов, за время которых выяснилось, стрелок является дезертиром. 

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Сейчас выезды из города перекрыты, жители стараются оставаться дома, некоторые дети остались в школах, поскольку выходить на улицы небезопасно. В операции по задержанию злоумышленника задействовали сотрудников ОМОН и росгвардейцев. А совсем недавно в Ростовской области опровергли, что в перестрелке была задействована диверсионная группа

Большой брат следит за тобой

В пресс-службе донского правительства объявили о завершении работ по ротации камер фото- и видеосъемки ДТП. 

Новые камеры будут отслеживать аварии на улице Портовой, 543 и 486, а также на дорогах Коммунистического проспекта, 37. 

В правительстве уточнили, что точки выбирали владельцы дорог, опираясь на статистику аварий. 

Как только показатели аварийности на участки снизятся — камеры слежения перейдут на другой проблемный участок. 

Уборка за миллиарды рублей

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил, что город нашел подрядчика, который будет заниматься рекультивацией мусорного полигона в западной промзоне следующие два года. 

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Стоимость контракта составила 2,3 миллиарда рублей, а исполнителю необходимо расчистить землю для дальнейшего использования в течение двух лет — до 30 ноября 2024 года. 

Сейчас власти уже заключили контракт с подрядчиком и передали ему проект рекультивации полигона. 

 

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