«Движение по М-4 „Дон“ затруднено, патрульные проверяют водителей», — сказано в сообщении, и действительно на трассе 60К-9, согласно сведениям сервиса «Яндекс.Карты», на северо-западном въезде в Ростов наблюдается затруднение движения. Такая же ситуация сохраняется на всех въездах к городу.