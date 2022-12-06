Согласно данным сообщества «Новошахтинск #Главное», вечером вторника, 6 декабря, полиция усилила дорожный контроль на трассе М-4 «Дон», в том числе это касается северного направления по трассе со стороны Родионово-Несветайской.
«Движение по М-4 „Дон“ затруднено, патрульные проверяют водителей», — сказано в сообщении, и действительно на трассе 60К-9, согласно сведениям сервиса «Яндекс.Карты», на северо-западном въезде в Ростов наблюдается затруднение движения. Такая же ситуация сохраняется на всех въездах к городу.
Напомним, ранее в Новошахтинск произошла перестрелка, дезертир ранил сотрудника полиции и скрылся.