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В Ростовской области заболеваемость гриппом может превысить заболеваемость ковидом

Сегодня, 07:33
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области заболеваемость гриппом может превысить заболеваемость ковидом

Врач Игорь Галеев рассказал, почему в Ростове так много заболевших ОРВИ и гриппом

В Ростовской области заболеваемость простудными заболеваниями достигла пиковых значений прошлой зимы, заявил главврач аксайской ЦРБ Игорь Галеев.

Врач Игорь Галеев рассказал 161.ру, что в Ростовской области резко возросла заболеваемость простудными заболеваниями. Свое влияние на ситуацию оказали и сильные холода вкупе с устойчивым ветром.

Медики отмечают, что после каждого резкого похолодания растет и статистика заболеваемости гриппом и ОРВИ. Обычно такие «пики» приходятся на середину сентября, начало декабря, начало февраля и конец марта.

Специалисты предупреждают, что в этом сезоне грипп может оказаться опаснее коронавируса. Дело в том, что последние несколько лет грипп не мог доминировать из-за ковида. Однако сейчас он может взять реванш.

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Важнейшим способом защиты от опасного заболевания все еще является вакцинация.

Ранее врачи прогнозировали пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростове на 2023 год.

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