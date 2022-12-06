Врач Игорь Галеев рассказал 161.ру, что в Ростовской области резко возросла заболеваемость простудными заболеваниями. Свое влияние на ситуацию оказали и сильные холода вкупе с устойчивым ветром.
Медики отмечают, что после каждого резкого похолодания растет и статистика заболеваемости гриппом и ОРВИ. Обычно такие «пики» приходятся на середину сентября, начало декабря, начало февраля и конец марта.
Специалисты предупреждают, что в этом сезоне грипп может оказаться опаснее коронавируса. Дело в том, что последние несколько лет грипп не мог доминировать из-за ковида. Однако сейчас он может взять реванш.
Важнейшим способом защиты от опасного заболевания все еще является вакцинация.
Ранее врачи прогнозировали пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростове на 2023 год.