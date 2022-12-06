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В Таганроге пенсионер смог отсудить более 140 тысяч рублей у отделения ПФР

Сегодня, 17:08
Фото: pxhere.com
В Ростовской области пенсионеру из Таганрога удалось отсудить 140 тысяч рублей с помощью прокуратуры, об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.

В Таганроге прокуроры провели проверку отделения ПФР по Ростовской области, чтобы подтвердить соблюдение федеральных законов клиентской службой. 

Сотрудники надзорного органа установили, что горожанин обратился в пенсионный фонд, чтобы включить в стаж несколько периодов своей рабочей деятельности, что позволило бы ему стать получателем страховой пенсии. 

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Мужчина получил отказ, а основанием для этого якобы стало несоответствие данных дела и его информации. Однако это не соответствовало действительности, и прокуратура направила в суд иск, чтобы ПФР устранил допущенные нарушения. 

В итоге суд удовлетворил требования надзорного органа, мужчине назначили пенсию и перерасчет более чем на 140 тысяч рублей.  

Ранее ветераны труда Ростовской области поделились уверенностью, что власти вернут льготный проезд.

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#Надежда Пустяк#Общество#Ростовская область#Таганрог#Происшествие#Суд#Пенсия
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