В Таганроге прокуроры провели проверку отделения ПФР по Ростовской области, чтобы подтвердить соблюдение федеральных законов клиентской службой.
Сотрудники надзорного органа установили, что горожанин обратился в пенсионный фонд, чтобы включить в стаж несколько периодов своей рабочей деятельности, что позволило бы ему стать получателем страховой пенсии.
Мужчина получил отказ, а основанием для этого якобы стало несоответствие данных дела и его информации. Однако это не соответствовало действительности, и прокуратура направила в суд иск, чтобы ПФР устранил допущенные нарушения.
В итоге суд удовлетворил требования надзорного органа, мужчине назначили пенсию и перерасчет более чем на 140 тысяч рублей.
Ранее ветераны труда Ростовской области поделились уверенностью, что власти вернут льготный проезд.