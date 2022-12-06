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Вассерман высказался о дезертире, который напал на полицейских в Новошахтинске

Сегодня, 15:41
Фото: 1MI
Вассерман высказался о дезертире, который напал на полицейских в Новошахтинске
Дезертирство — это неизбежная проблема в любой достаточно многочисленной армии, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что сегодня в районе полудня мужчина в камуфляжной форме напал с пулеметом на полицейских в пригороде Новошахтинска. Позже выяснилось, что стрелок оказался дезертиром.

Стрелок из Новошахтинска, напавший на полицию, оказался дезертиром
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«Дезертирство с оружием в руках, к сожалению, случается. Это неизбежная проблема в любой достаточно многочисленной армии, как бы не закручивались гайки», — отмечает Анатолий Вассерман.

По словам собеседника, обстоятельств, которые могли повлиять на принятие решения о дезертирстве, может быть много.

«Довольно часто призывники дезертируют узнав, что любимая девушка не дождалась. Могло померещиться, что полицейские решили его задержать. Да, произошло страшное преступление, но ничего особенного в этом нет. Такое бывает», — резюмирует депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала, что для спасения раненого полицейского в Новошахтинск направили сосудистых хирургов. 

Для спасения раненного полицейского в Новошахтинск из Ростова направили хирургов
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