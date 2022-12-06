Напомним, что сегодня в районе полудня мужчина в камуфляжной форме напал с пулеметом на полицейских в пригороде Новошахтинска. Позже выяснилось, что стрелок оказался дезертиром.
«Дезертирство с оружием в руках, к сожалению, случается. Это неизбежная проблема в любой достаточно многочисленной армии, как бы не закручивались гайки», — отмечает Анатолий Вассерман.
По словам собеседника, обстоятельств, которые могли повлиять на принятие решения о дезертирстве, может быть много.
«Довольно часто призывники дезертируют узнав, что любимая девушка не дождалась. Могло померещиться, что полицейские решили его задержать. Да, произошло страшное преступление, но ничего особенного в этом нет. Такое бывает», — резюмирует депутат.
Ранее RostovGazeta сообщала, что для спасения раненого полицейского в Новошахтинск направили сосудистых хирургов.