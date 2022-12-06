Замену бесплатного проезда выплатой в тысячу рублей, донские ветераны труда восприняли крайне негативно. Эта новость объединила пенсионеров, побудив их к активным действиям.
«Мы же писали коллективные жалобы во все инстанции», - отмечает Нина Алентьева.
Именно Алентьева подала иск в суд, требуя вернуть ветеранам труда Ростовской области право на бесплатный проезд. Однако на прошедших заседаниях, по словам Алентьевой, никто не встал на защиту ветеранов.
«Наши жалобы никто не рассматривал. А сегодня, когда готовится кассация, мне позвонили от помощника депутата и сказали, что льготный проезд вроде бы планируют вернуть. И я почему-то верю, что его вернут», — делится мнением собеседница.
Последней надеждой донских ветеранов был кассационный суд. В его практике встречались подобные прецеденты. По словам собеседницы, еще в 2004 году регионы России получили право выбора: или полностью признать бесплатный проезд для ветеранов труда, или обеспечить людей деньгами.
«Тогда в Ростовской области выбрали бесплатный проезд. А с чего вдруг решили пересмотреть этот закон? Да, в него можно внести изменения. Но полностью отменить закон, регион не правомочен», - убеждена Алентьева.
Собеседница добавляет, что настрой у донских ветеранов труда сегодня очень серьезный.
«Если нам не вернут бесплатный проезд - мы дойдем до Москвы», - резюмирует ветеран труда.