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«Верю, что вернут»: ростовские пенсионеры надеются на возвращение бесплатного проезда

Сегодня, 13:15
Фото: 1MI
Закон о бесплатном проезде в общественном транспорте для ветеранов труда в Ростовской области нельзя было отменить на уровне региона, сообщила RostovGazeta ростовская активистка, ветеран труда Нина Алентьева.

Замену бесплатного проезда выплатой в тысячу рублей, донские ветераны труда восприняли крайне негативно. Эта новость объединила пенсионеров, побудив их к активным действиям.

«Мы же писали коллективные жалобы во все инстанции», - отмечает Нина Алентьева.

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Именно Алентьева подала иск в суд, требуя вернуть ветеранам труда Ростовской области право на бесплатный проезд. Однако на прошедших заседаниях, по словам Алентьевой,  никто не встал на защиту ветеранов.

«Наши жалобы никто не рассматривал. А сегодня, когда готовится кассация, мне позвонили от помощника депутата и сказали, что льготный проезд вроде бы планируют вернуть. И я почему-то верю, что его вернут», — делится мнением собеседница.

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Последней надеждой донских ветеранов был кассационный суд. В его практике встречались подобные прецеденты.  По словам собеседницы, еще в 2004 году регионы России получили право выбора: или полностью признать бесплатный проезд для ветеранов труда, или обеспечить людей деньгами.

«Тогда в Ростовской области выбрали бесплатный проезд. А с чего вдруг решили пересмотреть этот закон? Да, в него можно внести изменения. Но полностью отменить закон, регион не правомочен», - убеждена Алентьева.

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Собеседница добавляет, что настрой у донских ветеранов труда сегодня очень серьезный.

«Если нам не вернут бесплатный проезд - мы дойдем до Москвы», - резюмирует ветеран труда.

Напомним, что ранее депутат Госдумы от региона Екатерина Стенякина обратилась к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой вернуть право бесплатного проезда в общественном транспорте для ветеранов труда. Она предложила главе региона рассмотреть вопрос о предоставлении выбора для ветеранов — бесплатный проезд или выплата в размере одной тысячи рублей.
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