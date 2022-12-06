rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Видео с предполагаемым стрелком по полицейским в Новошахтинске появилось в Сети

Сегодня, 12:22
Фото: ТГ канал Mash
Видео с предполагаемым стрелком по полицейским в Новошахтинске появилось в Сети
В Интернете опубликовали видео, на котором может быть открывший стрельбу по полицейским мужчина в Новошахтинске.

Ролик разместил Telegram-канал Don Mash, его сняли из автомобиля. Оператор показал проходящего мимо человека в камуфляже и с оружием.

Напомним, что нападение на сотрудников произошло днем 6 декабря. Неизвестный начал стрелять по правоохранителям и попал в одного из них.

Стала известна личность расстрелянного в Новошахтинске полицейского
Узнать подробнее

Сейчас раненый находится в местной больнице, к нему прибыли хирурги. Нападавший скрылся, но его ищут.

Официально подтвердили о происшествии губернатор и полиция региона. 

Ранее в Ростове суд арестовал военного, расстрелявшего таксиста на набережной.

Читайте также:
Стала известна личность расстрелянного в Новошахтинске полицейскогоПолицейский из Ростова, расстрелявший в 2017 году жену на трассе, погиб в бою в ЛНРРасстрелявший дорожную камеру житель Ростовской области заплатит штраф 400 тыс рублей
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Новошахтинск#Неизвестный расстрелял полицейских в Новошахтинске 6 декабря#Видео
Подпишитесь
План «Сирена» ввели в Новошахтинске из-за напавшего на полицию мужчину с пулеметом
Сегодня, 11:02
Мигранта из Киргизии задержали за убийство женщины в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:19
Урбанист Зайцев предложил проложить дорогу в Ростове через Северное кладбище
Сегодня, 08:07
Напавшего на полицейских мужчину с пулеметом ищут в Ростовской области
Сегодня, 10:56
Эпидпорог по ОРВИ в Ростовской области превышен на 28%
Сегодня, 11:13
Один полицейский ранен в результате нападения мужчины с пулеметом в Новошахтинске
Сегодня, 11:19