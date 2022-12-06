Ролик разместил Telegram-канал Don Mash, его сняли из автомобиля. Оператор показал проходящего мимо человека в камуфляже и с оружием.
Напомним, что нападение на сотрудников произошло днем 6 декабря. Неизвестный начал стрелять по правоохранителям и попал в одного из них.
Сейчас раненый находится в местной больнице, к нему прибыли хирурги. Нападавший скрылся, но его ищут.
Официально подтвердили о происшествии губернатор и полиция региона.
Ранее в Ростове суд арестовал военного, расстрелявшего таксиста на набережной.