Напомним, во вторник, 6 декабря, Новошахтинск потрясла новость о нападении неизвестного лица на сотрудников полиции. Мужчина в камуфляжной форме ранил одного из них из пулемета, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сейчас в городе все силы брошены на поиски вооруженного мужчины, а население призывают проявить повышенную осторожность.