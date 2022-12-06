Напомним, во вторник, 6 декабря, Новошахтинск потрясла новость о нападении неизвестного лица на сотрудников полиции. Мужчина в камуфляжной форме ранил одного из них из пулемета, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сейчас в городе все силы брошены на поиски вооруженного мужчины, а население призывают проявить повышенную осторожность.
В администрации новошахтинцев попросили покинуть улицы города, пока ведется операцию по задержанию стрелка, всех местных жителей просят укрыться в домах и не пытаться присоединиться к работам по задержанию преступника.
В случае опасности или необходимости в помощи жителей просят звонить по номерам 112, 102 и 8-863-69-2-16-37.