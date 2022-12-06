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Власти Новошахтинска призвали жителей не выходить из дома на время задержания стрелка

Сегодня, 12:04
Фото: Kurt Löwenstein Educational Center International Team / wikimedia.org
Власти Новошахтинска призвали жителей не выходить из дома на время задержания стрелка
В Новошахтинске жителей попросили оставаться дома и не выходить на улицу, пока правоохранители не задержат стрелка, напавшего на сотрудников полиции, текст обращения появился на официальном канале администрации.

Напомним, во вторник, 6 декабря, Новошахтинск потрясла новость о нападении неизвестного лица на сотрудников полиции. Мужчина в камуфляжной форме ранил одного из них из пулемета, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сейчас в городе все силы брошены на поиски вооруженного мужчины, а население призывают проявить повышенную осторожность. 

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В администрации новошахтинцев попросили покинуть улицы города, пока ведется операцию по задержанию стрелка, всех местных жителей просят укрыться в домах и не пытаться присоединиться к работам по задержанию преступника. 

В случае опасности или необходимости в помощи жителей просят звонить по номерам 112, 102 и 8-863-69-2-16-37.

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