Чиновников не устроило, что на арендованной у них территории появились объекты, которые не были предусмотрены договором. Помимо зданий и инфраструктуры, имеющих прямое отношение к вокзалу, рядом с ним открылись различные магазины, торговые ларьки и прочие торговые объекты.