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Власти Ростова хотят отсудить у Самургашевых землю под Пригородным автовокзалом

Сегодня, 07:50
Фото: Яндекс.Карты
Власти Ростова хотят отсудить у Самургашевых землю под Пригородным автовокзалом
Департамент имущественно-земельных отношений Ростова подал иск в суд против Рафаэля и Татьяны Самургашевых, сообщается в электронной картотеке дел арбитражного суда.

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова подал иск в суд к предпринимателям Татьяне и Рафаэлю Самургашевым. Власти хотят расторгнуть с ними договор аренды земельного участка площадью 11 квадратных метров под Пригородным автовокзалом.

Чиновников не устроило, что на арендованной у них территории появились объекты, которые не были предусмотрены договором. Помимо зданий и инфраструктуры, имеющих прямое отношение к вокзалу, рядом с ним открылись различные магазины, торговые ларьки и прочие торговые объекты.

Сначала ДИЗО направил Самургашевым требование ликвидировать торговые точки. Однако это предостережение было проигнорировано. Далее власти уведомили бизнесменов, что расторгают с ними договор аренды. После чего обратились в суд.

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Семья Самургашевых известна в Ростовской области, прежде всего, спортивными заслугами. Рафаэль Самургашев — призёр чемпионата СССР по греко-римской борьбе и участником Олимпийских игр. После спорта он решил заняться бизнесом и политикой. Его младший брат — Вартерес Самургашев — шестикратный чемпион России, двукратный чемпион Европы и мира, чемпион Олимпийских игр. Сейчас он является депутатом Заксобрания Ростовской области.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о становлении бизнеса семьи Самургашевых, и почему между ними и бандитами из 90-х часто проводят параллели.

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