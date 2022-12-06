Департамент имущественно-земельных отношений Ростова подал иск в суд к предпринимателям Татьяне и Рафаэлю Самургашевым. Власти хотят расторгнуть с ними договор аренды земельного участка площадью 11 квадратных метров под Пригородным автовокзалом.
Чиновников не устроило, что на арендованной у них территории появились объекты, которые не были предусмотрены договором. Помимо зданий и инфраструктуры, имеющих прямое отношение к вокзалу, рядом с ним открылись различные магазины, торговые ларьки и прочие торговые объекты.
Сначала ДИЗО направил Самургашевым требование ликвидировать торговые точки. Однако это предостережение было проигнорировано. Далее власти уведомили бизнесменов, что расторгают с ними договор аренды. После чего обратились в суд.
Семья Самургашевых известна в Ростовской области, прежде всего, спортивными заслугами. Рафаэль Самургашев — призёр чемпионата СССР по греко-римской борьбе и участником Олимпийских игр. После спорта он решил заняться бизнесом и политикой. Его младший брат — Вартерес Самургашев — шестикратный чемпион России, двукратный чемпион Европы и мира, чемпион Олимпийских игр. Сейчас он является депутатом Заксобрания Ростовской области.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о становлении бизнеса семьи Самургашевых, и почему между ними и бандитами из 90-х часто проводят параллели.