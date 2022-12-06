Власти Ростова подвели итоги ликвидации управления здравоохранения в Ростове. Процесс его упразднения был запущен 28 сентября этого года. Практически все медучреждения города перешли в собственность Ростовской области. Для этого в правительстве региона было создано специальное управление по координации деятельности медицинских организаций Ростова.
Также некоторый функционал Горздрава распределен между другими управлениями в администрации Ростова. Например, за детские путевки в оздоровительные лагеря теперь отвечает управление образования города.
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заверил ростовчан, что ликвидация Горздрава никак не отразится на состоянии здравоохранения в городе в целом. На заседании вспомнили, как медицинская система города выстоял в период коронавируса. «Это ни на кого не повлияет, никто не заметит. Никакие программы мы не сворачиваем. Это не больше, чем внутренний документооборот», — заключил Логвиненко.
Ранее отделение неотложной помощи детям открыли в Ростове-на-Дону.