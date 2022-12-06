Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заверил ростовчан, что ликвидация Горздрава никак не отразится на состоянии здравоохранения в городе в целом. На заседании вспомнили, как медицинская система города выстоял в период коронавируса. «Это ни на кого не повлияет, никто не заметит. Никакие программы мы не сворачиваем. Это не больше, чем внутренний документооборот», — заключил Логвиненко.