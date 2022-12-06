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Восьмибалльные пробки сковали Новошахтинск из-за ЧП с нападением на полицейских

Сегодня, 11:54
Фото: ТГ канал Don Mash
Выезды из Новошахтинска сковало пробками из-за стрелка с пулеметом
В Ростовской области на выездах из Новошахтинска возникли восьмибалльное пробки из-за плана по перехвату стрелка, напавшего на сотрудников полиции, сведения об этом предоставил сервис «Яндекс. Карты».

Во вторник, 6 декабря, на территории Новошахтинска неизвестный мужчина расстрелял из пулемета сотрудников полиции, ранив одного патрульного. 

Канал Don Маsh сообщил, что перестрелка произошла в непосредственной близости от таможенного поста, где полицейские застали мужчину в камуфляжной форме с оружием. Сейчас в Новошахтинске закрывают детский сады и перекрывают выезды из города. 

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На 14.30 мск на сервисе «Яндекс.Карты» были зарегистрированы восьмибалльные пробки на трассах Е50 и А-270, ведущих из города, а также улицах Радио и Демократической, расположенных на северо-западе города. Еще затруднения трафика зафиксированы в самом центре города на проспекте Ленина и Харьковской улице. В городе действует план «Сирена», а потому горожанам настоятельно рекомендуют оставаться дома. 


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