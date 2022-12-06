На 14.30 мск на сервисе «Яндекс.Карты» были зарегистрированы восьмибалльные пробки на трассах Е50 и А-270, ведущих из города, а также улицах Радио и Демократической, расположенных на северо-западе города. Еще затруднения трафика зафиксированы в самом центре города на проспекте Ленина и Харьковской улице. В городе действует план «Сирена», а потому горожанам настоятельно рекомендуют оставаться дома.