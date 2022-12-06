За 2022 год авторы «ВКонтакте» заработали рекордные 4 млрд рублей

«Этот год стал рекордным для ВКонтакте: наша аудитория превысила 100 млн активных пользователей в месяц. С 1 января пользователи посмотрели 251 млрд метров ленты — это как 6 263 раза обойти Землю по экватору. Мы видим колоссальную активность авторов и с большой радостью поддерживаем их творчество: упрощаем правила для сообществ, совершенствуем инструменты монетизации. Высокая вовлечённость аудитории в обновлённые сервисы и продукты ВКонтакте мотивирует нас стремительно развивать и предоставлять широкий набор инструментов для самовыражения, продвижения и увеличения доходов создателей контента».