Напомним, днем 6 декабря неизвестный стал стрелять по полицейским и ранил одного из них. Его доставили в медучреждение, с ним сейчас работают медики.
Корреспондент «КП-Рoстов-на-Дону» поговорил с 28-летней супругой пострадавшего и узнал, что сейчас он находится на операции. В больницу она приехала вместе с дочерями, которым год и два года.
«В семье мужа никто не работал в полиции, а он прямо загорелся этим. Сам прошел все медкомиссии, выучил все законы», — рассказала собеседница.
Она добавила, что в этот день муж не должен был выйти на смену. Но в городе пропала женщина и он пошел ее разыскивать.
О случившемся супруга полицейского узнала из Telegram-каналов. Она увидел фотографию мужа в одном из пабликов, после чего сразу приехала в больницу.