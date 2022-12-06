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Жена раненого при стрельбе в Новошахтинске полицейского рассказала о произошедшем

Сегодня, 15:07
Фото: 1MI
Жена раненого при стрельбе в Новошахтинске полицейского рассказала о произошедшем
Супруга сотрудника полиции в Новошахтинске, в которого выстрелил незнакомец, рассказала как все случилось.

Напомним, днем 6 декабря неизвестный стал стрелять по полицейским и ранил одного из них. Его доставили в медучреждение, с ним сейчас работают медики.

Корреспондент «КП-Рoстов-на-Дону» поговорил с 28-летней супругой пострадавшего и узнал, что сейчас он находится на операции. В больницу она приехала вместе с дочерями, которым год и два года.

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«В семье мужа никто не работал в полиции, а он прямо загорелся этим. Сам прошел все медкомиссии, выучил все законы», — рассказала собеседница.

Она добавила, что в этот день муж не должен был выйти на смену. Но в городе пропала женщина и он пошел ее разыскивать.

О случившемся супруга полицейского узнала из Telegram-каналов. Она увидел фотографию мужа в одном из пабликов, после чего сразу приехала в больницу.

 

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