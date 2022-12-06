В Ростовской области намечен рост зарегистрированных браков. Только в ноябре в регионе появилось 2969 новых семей.
Всего же с начала года в Ростовской области заключено 24,5 тысячи браков. Это на 3275 больше, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось, что частичная мобилизация повлияла на желание жителей Ростовской области заключать браки. Психолог Ийя Лемман заключила, что это вызвано стрессом и шоком, которые и подтолкнули мужчин к стремительным переменам своего семейного статуса. Например, мобилизованный ростовчанин заключил брак с возлюбленной, уже будучи в Луганске.