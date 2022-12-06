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Жители Ростовской области в 2022 году стали массово жениться и выходить замуж

Сегодня, 10:03
Фото: unsplash.com
Жители Ростовской области в 2022 году стали массово жениться и выходить замуж

В ЗАГСе сообщили о 2969 парах в Ростовской области, расписавшихся за месяц

В Ростовской области улучшилась статистика по заключениям браков, сообщили в ЗАГС.

В Ростовской области намечен рост зарегистрированных браков. Только в ноябре в регионе появилось 2969 новых семей.

Всего же с начала года в Ростовской области заключено 24,5 тысячи браков. Это на 3275 больше, чем в прошлом году.

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Ранее сообщалось, что частичная мобилизация повлияла на желание жителей Ростовской области заключать браки. Психолог Ийя Лемман заключила, что это вызвано стрессом и шоком, которые и подтолкнули мужчин к стремительным переменам своего семейного статуса. Например, мобилизованный ростовчанин заключил брак с возлюбленной, уже будучи в Луганске.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростовская область#Семья#Статистика
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