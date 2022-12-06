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Жители в Новошахтинске жалуются, что не могут забрать детей из школы после стрельбы

Сегодня, 12:47
Фото: 1MI
Жители в Новошахтинске заявили, что не могут забрать детей из школы после стрельбы
Жители Новошахтинска заявили, что у них не получается забрать в экстренном порядке детей из школ, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что во вторник, 6 декабря, неизвестный начал стрелять по полицейским и ранил одного из них. Пострадавший находится в больнице и ему оказывают помощь.

Сам нападавший скрылся и его разыскивают в данный момент. Информацию о происшествии подтвердил губернатор Василий Голубев.

Родители в соцсетях начали писать, что хотели забрать детей домой, но сделать у них этого якобы не получилось.

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«Вы что издеваетесь, детей не могу забрать со школы. Как это сделать?», — спрашивают горожане.

«Детей со школы не выпускают, пока не дадут разрешение. Вокруг школы ходят полицейские, ищут мужчину», — пишут местные жители. Вместе с этим некоторые рассказали, что им удалось забрать своего ребенка.

«Не истерите, это хорошо, что никто в школу войти не может. Целее будут все, сидите ждите, пока разрешат», — заявили пользователи.

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