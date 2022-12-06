Напомним, что во вторник, 6 декабря, неизвестный начал стрелять по полицейским и ранил одного из них. Пострадавший находится в больнице и ему оказывают помощь.
Сам нападавший скрылся и его разыскивают в данный момент. Информацию о происшествии подтвердил губернатор Василий Голубев.
Родители в соцсетях начали писать, что хотели забрать детей домой, но сделать у них этого якобы не получилось.
«Вы что издеваетесь, детей не могу забрать со школы. Как это сделать?», — спрашивают горожане.
«Детей со школы не выпускают, пока не дадут разрешение. Вокруг школы ходят полицейские, ищут мужчину», — пишут местные жители. Вместе с этим некоторые рассказали, что им удалось забрать своего ребенка.
«Не истерите, это хорошо, что никто в школу войти не может. Целее будут все, сидите ждите, пока разрешат», — заявили пользователи.