Доставку писем организовало Минобороны совместно с «Почтой России». Разрешается также отправлять посылки.
«Адреса частей можно выяснить у мобилизованных или в военкоматах. Наши защитники теперь смогут получить весточку из дома», — прокомментировал губернатор.
Он добавил, что всех военнослужащих обеспечат канцелярией и конвертами. Пользователи в комментариях положительно оценили этот сервис.
«Наконец-то. Связь должна быть», — написали местные жители.
Ранее стало известно, что участники СВО смогут бесплатно получать юридическую помощь в Ростовской области.