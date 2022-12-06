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Жители в Ростовской области смогут отправить письмо родным в зону СВО

Сегодня, 06:28
Фото: mil.ru
Жители в Ростовской области смогут отправить письмо родным в зону СВО
Жители Ростовской области имеют возможность отправить письма участникам спецоперации, сообщил губернатор Василий Голубев.

Доставку писем организовало Минобороны совместно с «Почтой России». Разрешается также отправлять посылки.

«Адреса частей можно выяснить у мобилизованных или в военкоматах. Наши защитники теперь смогут получить весточку из дома», — прокомментировал губернатор.

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Он добавил, что всех военнослужащих обеспечат канцелярией и конвертами. Пользователи в комментариях положительно оценили этот сервис.

«Наконец-то. Связь должна быть», — написали местные жители.

Ранее стало известно, что участники СВО смогут бесплатно получать юридическую помощь в Ростовской области. 

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