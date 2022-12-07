Банк «Открытие» расширил программу кредитования китайских автомобилей

«Доля китайских автомобилей в кредитных продажах банка «Открытие» стабильно растёт. Этому способствуют как активное проникновение «китайцев» на российский авторынок, сопровождающееся бурным роста количества шоурумов за последний год, так и смена потребительских привычек россиян. Машины из КНР все меньше воспринимаются россиянами как остаточная альтернатива, а больше — как приемлемый вариант в качестве личного ТС, — отметил лидер трайба Автофинанс «Открытие Авто» Денис Сорокин. — Скорее всего в связи с расширением модельного ряда китайских автопроизводителей в России в ближайшие месяцы мы увидим еще более плотную конкуренцию в этом сегменте».