Банк ЗЕНИТ занял восьмое место в рейтинге лучших лучших мобильных банков

В своем исследовании эксперты учитывали оценки в магазинах приложений, а также количество отзывов, которые оставили пользователи 50 финансовых организаций, выпустивших собственные приложения.
Зампредседателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова заметила, что ключевыми причинами успеха мобильного банка стал доступ клиентов ко всем банковским продуктам через приложение вне зависимости от того, идет речь о вкладах или кредитах.
«Особое внимание в этом году мы уделяем повышению удобства расчетов в мягких валютах. Клиентам уже доступны счета в юанях. Повышение юзабилити по основным клиентским сценариям также обеспечило высокие места в рейтинге», — добавила Наталья Тутова.
В настоящий момент приложение «ЗЕНИТ Онлайн» предоставляет клиентам доступ к оплате услуг, штрафов и налогов, позволяет делать переводы с помощью системы быстрых платежей, обменивать валюту, открывать вклад с повышенными процентными ставками, а также накопительные счета. Кроме того через приложение клиенты могут подать заявку на получение кредита, рефинансирование, а также карт систем UnionPay и «Мир», заказать виртуальную карту, выписку по счету и другие банковские документы.
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