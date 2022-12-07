Банк ЗЕНИТ занял восьмое место в рейтинге лучших лучших мобильных банков

В настоящий момент приложение «ЗЕНИТ Онлайн» предоставляет клиентам доступ к оплате услуг, штрафов и налогов, позволяет делать переводы с помощью системы быстрых платежей, обменивать валюту, открывать вклад с повышенными процентными ставками, а также накопительные счета. Кроме того через приложение клиенты могут подать заявку на получение кредита, рефинансирование, а также карт систем UnionPay и «Мир», заказать виртуальную карту, выписку по счету и другие банковские документы.