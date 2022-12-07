В среду, 7 декабря, одна из жительниц Ростова-на-Дону обратилась к городским властям с жалобой на Ростовводоканал. По словам очевидцев, в Первомайском районе города в поселке Орджоникидзе не первый день льется вода по перекрестку улиц Конституционной и Механизаторов.
На видео ростовчанка сняла ужасное состояние дороги, которая покрылась льдом и ледяной крошкой, между фрагментами которой текут потоки ледяной воды шириной в две полосы дорожного движения.
«Пешком пройти почти невозможно, легковые авто просто плывут и бьются об наледи. Водоканал отказывается приезжать и перекрыть воду, которая льется уже не первый день», — рассказала женщина, добавив, что местные жители не знаю, где произошел прорыв водопровода. Также она рассказала, что ремонтные работы на участке так и не начали.
Ранее Ростовводоканал заявил, что работники заняты круглосуточной ликвидацией наледи и прорывов на улицах Ростова.