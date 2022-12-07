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Часть Ростова оказалась под толщей льда из-за коммунальной аварии

Сегодня, 09:49
Фото: bg.rostov-gorod.ru
Часть Ростова оказалась подо льдом из-за коммунальной аварии
В Ростове-на-Дону затопленный водой Первомайский район покрылся льдом 7 декабря, об этом сообщили очевидцы на сервисе городского благоустройства.
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В среду, 7 декабря, одна из жительниц Ростова-на-Дону обратилась к городским властям с жалобой на Ростовводоканал. По словам очевидцев, в Первомайском районе города в поселке Орджоникидзе не первый день льется вода по перекрестку улиц Конституционной и Механизаторов. 

На видео ростовчанка сняла ужасное состояние дороги, которая покрылась льдом и ледяной крошкой, между фрагментами которой текут потоки ледяной воды шириной в две полосы дорожного движения.  

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«Пешком пройти почти невозможно, легковые авто просто плывут и бьются об наледи. Водоканал отказывается приезжать и перекрыть воду, которая льется уже не первый день», — рассказала женщина, добавив, что местные жители не знаю, где произошел прорыв водопровода. Также она рассказала, что ремонтные работы на участке так и не начали. 

Ранее Ростовводоканал заявил, что работники заняты круглосуточной ликвидацией наледи и прорывов на улицах Ростова.  

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