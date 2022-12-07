«Пешком пройти почти невозможно, легковые авто просто плывут и бьются об наледи. Водоканал отказывается приезжать и перекрыть воду, которая льется уже не первый день», — рассказала женщина, добавив, что местные жители не знаю, где произошел прорыв водопровода. Также она рассказала, что ремонтные работы на участке так и не начали.