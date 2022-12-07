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Часть Таганрога осталась без воды 7 декабря

Сегодня, 09:54
Фото: 1MI
Проблемы с водой появились в нескольких районах Таганрога 7 декабря
В Таганроге на нескольких улицах вода подается пониженным давлением, сообщает «Управление «Водоканал».

Проблемы наблюдаются в Западном районе, в том числе на улице Большая Бульварная. Аналогичная ситуация сложилась на улицах Бабушкина, Воскова, Щаденко и Социалистическая.

В данный момент проводятся технические работы, они должны завершиться до 18.00 мск. Кроме того, пониженным давлением вода подается в районе Шило и Пархоменко. Устранить эту проблему хотят до 15.00.

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Сейчас в местах водозабора преобладает сильный ветер, а уровень воды опустился до минимальных отметок. 

Ранее из-за сильных порывов ветра выдуло воду из реки Дон, из-за чего получился остров. По нему стали ездить автомобилисты, некоторые из них застряли. 

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