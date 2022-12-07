Проблемы наблюдаются в Западном районе, в том числе на улице Большая Бульварная. Аналогичная ситуация сложилась на улицах Бабушкина, Воскова, Щаденко и Социалистическая.
В данный момент проводятся технические работы, они должны завершиться до 18.00 мск. Кроме того, пониженным давлением вода подается в районе Шило и Пархоменко. Устранить эту проблему хотят до 15.00.
Сейчас в местах водозабора преобладает сильный ветер, а уровень воды опустился до минимальных отметок.
Ранее из-за сильных порывов ветра выдуло воду из реки Дон, из-за чего получился остров. По нему стали ездить автомобилисты, некоторые из них застряли.