Ситуация в зоне СВО сложная. Каждый из мобилизованных, в том числе и из Ростова — это герой. Ведь любая задача спецоперации дается нелегко, сообщил RostovGazeta донской парламентарий, который принимает участие в СВО, Максим Гелас.

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