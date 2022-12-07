По словам депутата, мобилизованных ребят стали привозить к нему в полк в ЛНР три недели назад.
«С учетом сложной ситуации в целом отмечу, что каждый боец на СВО, хоть контрактник, хоть мобилизованный, хоть доброволец — достоин уважения. Приятно вдвойне, когда подвиг совершают ребята из Ростова», - говорит Максим Гелас.
Напомним, что мобилизованные из Ростова провели успешную атаку. И, по сообщениям СМИ, захватили в плен военных ВСУ.
Собеседник добавляет, что на передовой пересекался с казаками.
«Ребята находятся в самом пекле боевых действий. Держат рубежи, атакуют и защищают одновременно. Донские казаки очень достойно проявляют себя. Их серьезно уважают на линии соприкосновении. Поэтому Ростовом можно смело гордиться», - резюмирует депутат.
Ранее RostovGazeta выясняла, будет ли всеобщая мобилизация в Ростовской области.