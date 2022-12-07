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Депутат Гелас рассказал, как показали себя мобилизованные из Ростова в зоне СВО

Сегодня, 09:46
Фото: Минобороны РФ/vk.com
Депутат Гелас рассказал, как показали себя мобилизованные из Ростова в зоне СВО
Ситуация в зоне СВО сложная. Каждый из мобилизованных, в том числе и из Ростова — это герой. Ведь любая задача спецоперации дается нелегко, сообщил RostovGazeta донской парламентарий, который принимает участие в СВО, Максим Гелас.

По словам депутата, мобилизованных ребят стали привозить к нему в полк в ЛНР три недели назад. 

«С учетом сложной ситуации в целом отмечу, что каждый боец на СВО, хоть контрактник, хоть мобилизованный, хоть доброволец — достоин уважения. Приятно вдвойне, когда подвиг совершают ребята из Ростова», - говорит Максим Гелас.

Напомним, что мобилизованные из Ростова провели успешную атаку. И, по сообщениям СМИ, захватили в плен военных ВСУ.

Украинских военных захватили в плен мобилизованные из Ростова
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Собеседник добавляет, что на передовой пересекался с казаками.

«Ребята находятся в самом пекле боевых действий. Держат рубежи, атакуют и защищают одновременно. Донские казаки очень достойно проявляют себя. Их серьезно уважают на линии соприкосновении. Поэтому Ростовом можно смело гордиться», - резюмирует депутат.

Ранее RostovGazeta выясняла, будет ли всеобщая мобилизация в Ростовской области. 

Итоги частичной мобилизации в Ростовской области
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