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До 40% возросла доля контрафактного табака на рынке в Ростовской области

Сегодня, 03:18
Фото: мвд.рф
С 37,5% до 40% возросла доля нелегального табака в Ростовской области, об этом стало известного на пленарном заседании мэрии Ростова.

В Ростове власти продолжают борьбу с контрафактной табачной продукцией. С начала года правоохранительные органы провели порядка 170 мероприятий по обнаружению и изъятию незаконной продукции. Снять с продажи удалось 190 тысяч пачек контрафактных сигарет. Штрафных санкций наложено на сумму свыше одного миллиона рублей.

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В целом, по Ростовской области доля контрафактного табака выросла с 37,5% до 40%.

Власти и МВД заявляют, что и дальше продолжат борьбу с немаркированным табаком.

Ранее в Ростове назвали пять стран, поставляющих контрафактные сигареты и вейпы в регион.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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