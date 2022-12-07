До 40% возросла доля контрафактного табака на рынке в Ростовской области

В Ростове власти продолжают борьбу с контрафактной табачной продукцией. С начала года правоохранительные органы провели порядка 170 мероприятий по обнаружению и изъятию незаконной продукции. Снять с продажи удалось 190 тысяч пачек контрафактных сигарет. Штрафных санкций наложено на сумму свыше одного миллиона рублей.
В целом, по Ростовской области доля контрафактного табака выросла с 37,5% до 40%.
Власти и МВД заявляют, что и дальше продолжат борьбу с немаркированным табаком.
Ранее в Ростове назвали пять стран, поставляющих контрафактные сигареты и вейпы в регион.