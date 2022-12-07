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До конца декабря в Ростове установят еще шесть новых сирен оповещения

Сегодня, 14:00
Фото: 61.mchs.gov.ru
До конца декабря в Ростове установят 6 новых сирен оповещения
В настоящее время звуковой охват сирен экстренного оповещения в Ростове составляет менее 100%, рассказали в городской администрации корреспонденту RostovGazeta.

Власти Ростова ответили на запрос RostovGazeta о качестве оповещения звуковых сирен. Ранее жители города жаловались, что во время учений гражданской обороны звук от систем оповещения был едва слышным, в некоторых частях города он вообще отсутствовал.

Чиновники заявили, что охват сирен не покрывает весь город. Однако эта проблема уже решается. Так, до конца года в Ростове установят шесть новых электромеханических систем. Старые сирены, в которых нарушена система запуска, обещают отремонтировать и заново проверить.

Также власти заверяют, что, помимо сирен, в случае ЧС в городе будут использоваться специальные машины МВД и Поисково-спасательной службы. На авто установлены громкоговорители, через которые население будут оповещать о правилах поведения в экстремальной ситуации.

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Помимо этого, сообщать ростовчанам о ЧС обязуются местные телерадиокомпании и операторы сотовой связи через рассылку сообщений.

Ранее власти заявляли, что технические неполадки в работе сирен могут быть связаны с тем, что их проверка долгое время не проводилась.

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