Власти Ростова ответили на запрос RostovGazeta о качестве оповещения звуковых сирен. Ранее жители города жаловались, что во время учений гражданской обороны звук от систем оповещения был едва слышным, в некоторых частях города он вообще отсутствовал.
Чиновники заявили, что охват сирен не покрывает весь город. Однако эта проблема уже решается. Так, до конца года в Ростове установят шесть новых электромеханических систем. Старые сирены, в которых нарушена система запуска, обещают отремонтировать и заново проверить.
Также власти заверяют, что, помимо сирен, в случае ЧС в городе будут использоваться специальные машины МВД и Поисково-спасательной службы. На авто установлены громкоговорители, через которые население будут оповещать о правилах поведения в экстремальной ситуации.
Помимо этого, сообщать ростовчанам о ЧС обязуются местные телерадиокомпании и операторы сотовой связи через рассылку сообщений.
Ранее власти заявляли, что технические неполадки в работе сирен могут быть связаны с тем, что их проверка долгое время не проводилась.