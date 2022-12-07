В Ростове 7 декабря пожар произошел на Социалистической улице, 128. По этому адресу находится Доходный дом имени Парамонова. Здание давно не эксплуатируется.
Возгорание началось с подвала. Сейчас его площадь составляет порядка 150 квадратных метров. К настоящему времени огонь не потушен. Ситуация уточняется.
Напомним, в мае этого года Госэкспертиза дала положительное заключение на снос Доходного дома Парамоновых. Аварийным здание было признано еще в 2018 году. К настоящему времени всех жильцов дома уже расселили.
Однако ростовские градозащитники требовали не сносить дом, а внести его в список объектов культурного наследия. Они обращали внимание на историческую и культурную ценность дома. Однако какой будет его судьба после пожара, теперь неизвестно.