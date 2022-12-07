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Доходный дом Парамоновых горит на Социалистической в Ростове

Сегодня, 12:16
Фото: rostovgazeta.ru
Доходный дом Парамоновых горит в центре Ростова
Пожар произошел в Ростове на Социалистической улице, рассказали в МЧС России по региону.

В Ростове 7 декабря пожар произошел на Социалистической улице, 128. По этому адресу находится Доходный дом имени Парамонова. Здание давно не эксплуатируется.

Возгорание началось с подвала. Сейчас его площадь составляет порядка 150 квадратных метров. К настоящему времени огонь не потушен. Ситуация уточняется.

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﻿Напомним, в мае этого года Госэкспертиза дала положительное заключение на снос Доходного дома Парамоновых. Аварийным здание было признано еще в 2018 году. К настоящему времени всех жильцов дома уже расселили.

Однако ростовские градозащитники требовали не сносить дом, а внести его в список объектов культурного наследия. Они обращали внимание на историческую и культурную ценность дома. Однако какой будет его судьба после пожара, теперь неизвестно.

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