Пожар произошёл в жилом доме на хуторе Усьман около 16 часов мск. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь уже охватил весь дом. На этот момент уже обрушилась крыша и стены постройки размером 4 на 7 метров.
Также загорелась и летняя кухня. Пожар тушили 24 человека и 10 единиц техники. Тела двоих детей - пятилетней девочки и трехлетнего мальчика обнаружили во время разбора завалов.
Известно также, что когда начался пожар, дети находились в доме одни.
Ранее в Ростовской пара бездомных погибла из-за пожара на теплотрассе.