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Двое детей погибли в пожаре в Ростовской области 6 декабря

Сегодня, 21:29
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Двое детей погибли в пожаре в Ростовской области
В Багаевском районе Ростовской области 6 декабря во время пожара погибли трёхлетний мальчик и его пятилетняя сестра, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Пожар произошёл в жилом доме на хуторе Усьман около 16 часов мск. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь уже охватил весь дом. На этот момент уже обрушилась крыша и стены постройки размером 4 на 7 метров.

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Также загорелась и летняя кухня. Пожар тушили 24 человека и 10 единиц техники. Тела двоих детей - пятилетней девочки и трехлетнего мальчика обнаружили во время разбора завалов.

Известно также, что когда начался пожар, дети находились в доме одни.

Ранее в Ростовской пара бездомных погибла из-за пожара на теплотрассе.

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