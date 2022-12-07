«Единая Россия» поблагодарила добровольцев МГЕР и «Волонтёрской Роты»

Как рассказал председатель МГЕР Антон Демидов, с начала спецоперации в качестве волонтеров в Донбассе и на освобожденных территориях работали более 1200 человек. На сегодняшний день 84 добровольца отправились в зону СВО или были мобилизованы.
Еще более 2000 представителей МГЕР направили свои усилия на помощь семьям призывников. Также они работают в госпиталях для раненых фронтовиков. Совместно с партийным проектом «Женское движение ЕР» было организовано обучение младшего и среднего медперсонала. Теперь молодые активистки могут работать в донецких и луганских больницах.
Как отметил председатель партии, название «Молодая Гвардия Единой России» отчасти созвучно «Молодой гвардии» - молодежной организации, которая вела антифашистскую деятельность.
Медведев подчеркнул, что события последних месяцев заставили многих россиян по-другому взглянуть на страницы истории. Особенно речь идет о молодежи.
Добровольцы МГЕР поделились, с какими чувствами они отправлялись в Донбасс, чем они занимаются сейчас и каковы их дальнейшие планы. Волонтеры поделились идеями, которые должны помочь наладить мирную жизнь в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. В частности, они считают нужным создать в Мариуполе центр молодежных инициатив.
Председатель партии Дмитрий Медведев дал поручение проработать предложение о переформатировании программ поддержки молодых специалистов в сельских населенных пунктах. Речь идет о программах «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель».
Совместно с финансовым блоком российского правительства будет проработано и еще одно предложение, которое касается льготного проезда для студентов во всех регионах. В дальнейшем данная инициатива может войти в народную программу партии. В частности, льготы на проезд должны предоставляться студентам-волонтерам.
В заключение Медведев отметил, что каждый из добровольцев МГЕР находится на своем месте и смог преодолеть себя.
На сайте ER.RU сообщается, что председатель ЕР поздравил добровольцев с тем, что они носят высокое звание граждан Российской Федерации.
Волонтерский корпус «Единой России» и «Молодой Гвардии» в Ростовской области не единожды доказывал на деле и продолжает демонстрировать свою отзывчивость к чужой беде и стойкость в любых обстоятельствах. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.
«Донские волонтеры прошли настоящую проверку на прочность, когда во время пандемии помогали тысячам пожилых и маломобильных людей, доставляли им продукты, лекарства, предметы первой необходимости на дом, дежурили в приемных покоях больниц, перевозили врачей к пациентам во время карантина. С начала эвакуации наш волонтерский корпус оказывает помощь жителям Донбасса, обустраивает быт переселенцев на новом месте, для детей организовывает праздники и открывает детские комнаты в пунктах временного размещения. Кроме того, ребята активно включились в работу гуманитарных центров партии на освобожденных территориях, помогают налаживать мирную жизнь в новых российских регионах», – подчеркнул Александр Ищенко.
Сегодня волонтерские группы оказывают помощь в быту семьям мобилизованных и добровольцев в Ростовской области и работают в военном госпитале, высвобождая время врачей. Свою деятельность партийные добровольцы координируют со штабом #МыВместе.
«Все дела наших волонтеров служат одной цели – приносить пользу людям», – подчеркнул председатель донского парламента.