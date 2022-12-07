«Единая Россия» поблагодарила добровольцев МГЕР и «Волонтёрской Роты»

«Донские волонтеры прошли настоящую проверку на прочность, когда во время пандемии помогали тысячам пожилых и маломобильных людей, доставляли им продукты, лекарства, предметы первой необходимости на дом, дежурили в приемных покоях больниц, перевозили врачей к пациентам во время карантина. С начала эвакуации наш волонтерский корпус оказывает помощь жителям Донбасса, обустраивает быт переселенцев на новом месте, для детей организовывает праздники и открывает детские комнаты в пунктах временного размещения. Кроме того, ребята активно включились в работу гуманитарных центров партии на освобожденных территориях, помогают налаживать мирную жизнь в новых российских регионах», – подчеркнул Александр Ищенко.