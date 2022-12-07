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ФАС удалось доказать сговор при обращении с медотходами в Ростовской области

Сегодня, 17:46
Фото: 1MI
Кассационный суд поддержал ФАС в громком деле о сговоре при обращении с медотходами в Ростовской области, сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

Кассационный суд встал на сторону ФАС, выявивший сговор на торгах между Минздравом Ростовской области и рядом местных медучрежений. Торги касались услуг по обращению с медицинскими отходами класса «Б». Больницы и Минздрав заранее договорились о том, кто станет победителем торгов и займется утилизацией отходов. Это противоречило закону о свободной конкуренции. 

Факт сговора был выявлен в 2021 году. Антимонопольная служба тогда же направила материалы дела в правоохранительные органы. Минздрав и медучреждения несколько раз обжаловались решение ведомства. Однако все три судебные инстанции подтверждали наличие сговора. 

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Это же дело о сговоре при торгах на утилизацию отходов сейчас рассматривает Кущевский районный суд. Обвиняемыми по делу проходят экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский. Именно они, по версии следствия, лоббировали в качестве победителя торгов компанию «Центр 100», хотя последняя предоставляла свои услуги по цене значительно выше средних по рынку.

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