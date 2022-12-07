Это же дело о сговоре при торгах на утилизацию отходов сейчас рассматривает Кущевский районный суд. Обвиняемыми по делу проходят экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский. Именно они, по версии следствия, лоббировали в качестве победителя торгов компанию «Центр 100», хотя последняя предоставляла свои услуги по цене значительно выше средних по рынку.