Кассационный суд встал на сторону ФАС, выявивший сговор на торгах между Минздравом Ростовской области и рядом местных медучрежений. Торги касались услуг по обращению с медицинскими отходами класса «Б». Больницы и Минздрав заранее договорились о том, кто станет победителем торгов и займется утилизацией отходов. Это противоречило закону о свободной конкуренции.
Факт сговора был выявлен в 2021 году. Антимонопольная служба тогда же направила материалы дела в правоохранительные органы. Минздрав и медучреждения несколько раз обжаловались решение ведомства. Однако все три судебные инстанции подтверждали наличие сговора.
Это же дело о сговоре при торгах на утилизацию отходов сейчас рассматривает Кущевский районный суд. Обвиняемыми по делу проходят экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский. Именно они, по версии следствия, лоббировали в качестве победителя торгов компанию «Центр 100», хотя последняя предоставляла свои услуги по цене значительно выше средних по рынку.