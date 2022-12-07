В среду 7 декабря сразу на 16 улицах Ростова образовалась наледь. Это произошло из-за прорывов в сетях вкупе с морозной погодой. Скованными льдом оказались улицы Вавилова, Киргизская, Островского, Малюгиной, Щедрина, проспекты Коммунистический, Чехова и другие.
Ростовводоканал обещает ликвидировать наледь в течение суток. Для этого коммунальщики будут использовать 12 единиц техники автогрейдер, комбинированную дорожную машину, экскаваторы и самосвалы. При обнаружении проблемного участка первым делом локализуют прорыв или утечку, далее обледенение обрабатывают пескопастой. Лед потом считается грейдером и вывозится на специально подготовленные площадки.
Крупный пожар вспыхнул в центре Ростова на улице Социалистической, 128. Огонь охватил старинное здание — Доходный дом Парамоновых.
Возгорание вспыхнуло в подвале исторического здания. Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров, сейчас его удалось локализировать. В тушении задействованы 25 спасателей и восемь единиц техники. Для удобства работы МЧС Социалистическую улицу временно перекрыли.
Сам дом был признан аварийным еще в 2018 году. Тогда же его расселили. Летом этого года Госэкспертиза приняла решение о его сносе. Однако за здание вступились общественники, призвавшие признать дом объектом культурного наследия. Какая судьба ждет историческое здание после пожара, пока неизвестно.
В Новошахтинске Ростовской области задержали стрелка с пулеметом. Днем ранее он напал на полицейских.
Инцидент произошел 6 декабря на выезде из города. Мужчина вышел из лесополосы и при виде полицейских открыл по ним огонь из пулемета. Сам он был одет в камуфляж и балаклаву. Один из стражей правопорядка получил ранение.
Стрелка же искали почти сутки и в итоге нашли в Красносулинском районе. Им оказался 38-летний житель другого региона. По непроверенной информации, он является дезертиром. Сейчас в его отношении принято процессуальное решение.