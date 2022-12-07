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Холодно и жарко: Ростов сковало наледью, а пожарные не могут потушить 120-летний дом

Сегодня, 15:02
Фото: unsplash.com
Холодно и жарко: в Ростове тушат пожары и борются с наледью на улицах

В Ростове тушат пожары и ликвидируют наледь на улицах

В Ростове пожар произошел в старинном Доме Парамоновых на Социалистической улице, в этом же день несколько улиц оказались скованы наледью из-за коммунальных прорывов, а в Новошахтинске задержали стрелка с пулеметом, ранившего полицейского.

Ледяные улицы

В среду 7 декабря сразу на 16 улицах Ростова образовалась наледь. Это произошло из-за прорывов в сетях вкупе с морозной погодой. Скованными льдом оказались улицы Вавилова, Киргизская, Островского, Малюгиной, Щедрина, проспекты Коммунистический, Чехова и другие.

Ростовводоканал обещает ликвидировать наледь в течение суток. Для этого коммунальщики будут использовать 12 единиц техники автогрейдер, комбинированную дорожную машину, экскаваторы и самосвалы. При обнаружении проблемного участка первым делом локализуют прорыв или утечку, далее обледенение обрабатывают пескопастой. Лед потом считается грейдером и вывозится на специально подготовленные площадки.

Фото: bg.rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону ликвидируют наледи в местах порывов воды
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Пожар в старинном доме

Крупный пожар вспыхнул в центре Ростова на улице Социалистической, 128. Огонь охватил старинное здание — Доходный дом Парамоновых.

Возгорание вспыхнуло в подвале исторического здания. Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров, сейчас его удалось локализировать. В тушении задействованы 25 спасателей и восемь единиц техники. Для удобства работы МЧС Социалистическую улицу временно перекрыли.

Сам дом был признан аварийным еще в 2018 году. Тогда же его расселили. Летом этого года Госэкспертиза приняла решение о его сносе. Однако за здание вступились общественники, призвавшие признать дом объектом культурного наследия. Какая судьба ждет историческое здание после пожара, пока неизвестно.

Пожар в старинном доме
Фото: rostovgazeta.ru
Доходный дом Парамоновых горит на Социалистической в Ростове
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Новошахтинский стрелок

В Новошахтинске Ростовской области задержали стрелка с пулеметом. Днем ранее он напал на полицейских.

Инцидент произошел 6 декабря на выезде из города. Мужчина вышел из лесополосы и при виде полицейских открыл по ним огонь из пулемета. Сам он был одет в камуфляж и балаклаву. Один из стражей правопорядка получил ранение.

Стрелка же искали почти сутки и в итоге нашли в Красносулинском районе. Им оказался 38-летний житель другого региона. По непроверенной информации, он является дезертиром. Сейчас в его отношении принято процессуальное решение.

Фото: СУ СКР по Ростовской области
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