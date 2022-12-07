Сам дом был признан аварийным еще в 2018 году. Тогда же его расселили. Летом этого года Госэкспертиза приняла решение о его сносе. Однако за здание вступились общественники, призвавшие признать дом объектом культурного наследия. Какая судьба ждет историческое здание после пожара, пока неизвестно.