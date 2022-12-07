Опасность сгона приводит к обмелению реки Дон. По словам собеседника, это может привести к ограничению судоходства.
«Чем меньше воды и чем ниже температура воздуха, тем быстрее водоемы покрываются льдом. Последствия могут быть плохими еще и из-за того, что не исключены ограничения в подаче воды. И наоборот», - отмечает Александр Иошпа.
Эксперт разъясняет, что если ветер начнет нагонять воду — увеличится ее соленость. А это приведет к изменению показателей качества воды.
«Ветер возник из-за Сибирского антициклона, с которым также связано и сильное похолодание. Усиление этого антициклона и привело к усилению ветра», - подчеркивает климатолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что к усилению ветра в регионе привела массовая вырубка зеленых насаждений. Однако эксперт опроверг этот факт.
«Деревья не влияют на ветровой режим. Их роль заключается в том, чтобы ветер не разгонял верхний слой почвы », - резюмирует собеседник.