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Климатолог Иошпа предупредил об ухудшении качества воды в Дону из-за сильного ветра

Сегодня, 09:44
Фото: rostovgazeta.ru
Климатолог Иошпа разъяснил чем для Ростовской области опасен сильный ветер
Ветер при определенном направлении сгоняет или нагоняет воду. Это самое опасное, к чему в данный момент может привести сильный ветер в Ростовской области, сообщил RostovGazeta климатолог ЮФУ Александр Иошпа.

Опасность сгона приводит к обмелению реки Дон. По словам собеседника, это может привести к ограничению судоходства.

«Чем меньше воды и чем ниже температура воздуха, тем быстрее водоемы покрываются льдом. Последствия могут быть плохими еще и из-за того, что не исключены ограничения в подаче воды. И наоборот», - отмечает Александр Иошпа.

Эксперт разъясняет, что если ветер начнет нагонять воду — увеличится ее соленость. А это приведет к изменению показателей качества воды.

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«Ветер возник из-за Сибирского антициклона, с которым также связано и сильное похолодание. Усиление этого антициклона и привело к усилению ветра», - подчеркивает климатолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что к усилению ветра в регионе привела массовая вырубка зеленых насаждений. Однако эксперт опроверг этот факт.

«Деревья не влияют на ветровой режим. Их роль заключается в том, чтобы ветер не разгонял верхний слой почвы », - резюмирует собеседник.

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