В Ростове на 16 улицах города из-за прорывах в сетях и мороза образовалась наледь. Ростовводоканал обещает ликвидировать ее в течение суток. Для ликвидации наледи используют 12 единиц техники автогрейдер, комбинированную дорожную машину, экскаваторы и самосвалы. Коммунальщики уточнили, что при обнаружении прорыва или утечки они сначала локализует повреждённый участок, затем обледенение обрабатывается пескопастой. Если это необходимо, лёд счищают грейдером и вывозят его на специальные площадки.