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Коммунальщики уберут наледь с 16 улиц Ростова 7 декабря

Сегодня, 14:05
Фото: ВК группа "Это Ростов!"
Прорывы в сетях привели к наледи на нескольких улицах Ростова, рассказали в Ростовводоканале.
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В Ростове на 16 улицах города из-за прорывах в сетях и мороза образовалась наледь. Ростовводоканал обещает ликвидировать ее в течение суток. Для ликвидации наледи используют 12 единиц техники автогрейдер, комбинированную дорожную машину, экскаваторы и самосвалы. Коммунальщики уточнили, что при обнаружении прорыва или утечки они сначала локализует повреждённый участок, затем обледенение обрабатывается пескопастой. Если это необходимо, лёд счищают грейдером и вывозят его на специальные площадки.

В список же «проблемных» улиц попали Коммунистический проспект, улицы Вавилова и Кирзигская, проспект Чехова, улицы Островского, Малюгиной, Щедрина и другие.

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Днем ранее улицы Западного микрорайона в Ростове залило водой из-за коммунальной аварии.

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