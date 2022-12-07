Куда жаловаться на плохую уборку снега

Изначально в правилах благоустройства было прописано, что не обязательно убирать снег с дорог, если его толщина не превышает шесть сантиметров. Но городская прокуратура с этим не согласилась, так как, согласно ГОСТУ, толщина снежного покрова должна быть не более двух сантиметров.