Куда жаловаться на плохую уборку снега

Что касается придомовой территории, то ее должна убирать управляющая компания или ТСЖ в том случае, если участок поставили на кадастровый учет и собственники включили его в состав общего имущества. Эта информация отражена на публичной кадастровой карте города.
В ином случае ответственными являются органы местного самоуправления. Поэтому при появлении сугробов жаловаться нужно властям.
Ответственное лицо должно проводить следующие виды работ:
Если территория относится к управляющей компании, то требовать уборки нужно именно от нее. Если она игнорирует, то можно обратиться в административную инспекцию региона. Ее сформировали по требованию губернатора.
Инспекция работает с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 — 16.45. Есть перерыв с 13.00 до 13.45 часов, а в субботу и воскресенье — выходной. Телефон для справок: 8 (863) 240-52-14.
Также можно обратиться в региональную Госжилинспекцию по номеру: 7(863)210-22-16.
Жалобу на неудовлетворительную уборку снега можно оставить в специальном сервисе «Благоустройство города», но отвечать могут долго, так как обращений очень много. Для начала нужно авторизоваться через Госуслуги, после чего описать проблему и по возможности прикрепить фото.
Далее придется дождаться модерации, назначения исполнителя и решения проблемы.
Центр управления регионом Ростовской области появился в 2020 году. Он позволяет ускорить сроки решения проблем, с которыми люди обращаются в государственные органы, органы местного самоуправления и к должностным лицам.
Поэтому можно смело оставлять заявку для уборки снега, если остальные эти работы игнорируют. Сотрудники задействуют свои механизмы для решения этого вопроса.
Контакты Центра можно найти в социальных сетях, ответ не заставит себя ждать.
Кроме того, можно оставлять жалобы в социальных сетях в популярных пабликах. Есть вероятность, что власти обратят внимание и устранят проблему.
Изначально в правилах благоустройства было прописано, что не обязательно убирать снег с дорог, если его толщина не превышает шесть сантиметров. Но городская прокуратура с этим не согласилась, так как, согласно ГОСТУ, толщина снежного покрова должна быть не более двух сантиметров.
В результате прокуратура потребовала внести изменения, что и было сделано. Эту работу провела городская Дума.
Теперь уборку снега на дорогах нужно начинать, когда его толщина достигнет двух сантиметров. Для тротуаров этот показатель составляет пять сантиметров.
В этом году на дорогах появится больше спецтехники, чем в 2021. На покупку машин для уборки улиц потратили более миллиарда рублей.
В данный момент готовы к работе 250 единиц техники, есть возможность задействовать еще 100 спецмашин, если потребуется. С 1 января 2023 года заниматься уборкой улиц начнет новая компания. Контракт заключили на более гибких условиях, из-за чего получится перебрасывать технику из одного района в другой.