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Куда жаловаться на плохую уборку улиц и дорог в Ростове-на-Дону

Сегодня, 10:53
Фото: donland.ru
Куда жаловаться на плохую уборку улиц и дорог в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону наступила настоящая зима и совсем скоро дороги заметет снегом. А кто должен его убирать и кому предъявлять претензии при наличии сугробов, в материале RostovGazeta.

Кто ответственный за уборку снега

Что касается придомовой территории, то ее должна убирать управляющая компания или ТСЖ в том случае, если участок поставили на кадастровый учет и собственники включили его в состав общего имущества. Эта информация отражена на публичной кадастровой карте города.

В ином случае ответственными являются органы местного самоуправления. Поэтому при появлении сугробов жаловаться нужно властям.

Ответственное лицо должно проводить следующие виды работ:

  1. Уборка и вывоз снега;
  2. Уборка льда и сосулек;
  3. Обработка тротуаров и проезжей части во дворах реагентами.


Куда жаловаться на плохую уборку снега

Если территория относится к управляющей компании, то требовать уборки нужно именно от нее. Если она игнорирует, то можно обратиться в административную инспекцию региона. Ее сформировали по требованию губернатора.

Куда жаловаться на плохую уборку снега
Фото: donland.ru
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Инспекция работает с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 — 16.45. Есть перерыв с 13.00 до 13.45 часов, а в субботу и воскресенье — выходной. Телефон для справок: 8 (863) 240-52-14.

Также можно обратиться в региональную Госжилинспекцию по номеру: 7(863)210-22-16.

Пожаловаться в сервисе «Благоустройство города»

Жалобу на неудовлетворительную уборку снега можно оставить в специальном сервисе «Благоустройство города», но отвечать могут долго, так как обращений очень много. Для начала нужно авторизоваться через Госуслуги, после чего описать проблему и по возможности прикрепить фото.

Далее придется дождаться модерации, назначения исполнителя и решения проблемы.

Как пожаловаться в Центр управления регионом

Центр управления регионом Ростовской области появился в 2020 году. Он позволяет ускорить сроки решения проблем, с которыми люди обращаются в государственные органы, органы местного самоуправления и к должностным лицам.

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Поэтому можно смело оставлять заявку для уборки снега, если остальные эти работы игнорируют. Сотрудники задействуют свои механизмы для решения этого вопроса.

Контакты Центра можно найти в социальных сетях, ответ не заставит себя ждать.

Кроме того, можно оставлять жалобы в социальных сетях в популярных пабликах. Есть вероятность, что власти обратят внимание и устранят проблему. 

Как пожаловаться в Центр управления регионом
Фото: donland.ru

Когда должны убирать снег в Ростове

Изначально в правилах благоустройства было прописано, что не обязательно убирать снег с дорог, если его толщина не превышает шесть сантиметров. Но городская прокуратура с этим не согласилась, так как, согласно ГОСТУ, толщина снежного покрова должна быть не более двух сантиметров.

В результате прокуратура потребовала внести изменения, что и было сделано. Эту работу провела городская Дума.

Теперь уборку снега на дорогах нужно начинать, когда его толщина достигнет двух сантиметров. Для тротуаров этот показатель составляет пять сантиметров.

Как будут убирать снег в Ростове

В этом году на дорогах появится больше спецтехники, чем в 2021. На покупку машин для уборки улиц потратили более миллиарда рублей.

В данный момент готовы к работе 250 единиц техники, есть возможность задействовать еще 100 спецмашин, если потребуется. С 1 января 2023 года заниматься уборкой улиц начнет новая компания. Контракт заключили на более гибких условиях, из-за чего получится перебрасывать технику из одного района в другой.

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#Илья Протвинов#Снег#Уборка#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Последние новости Ростова на сегодня
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