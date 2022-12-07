В среду, 7 декабря, в Ростовской области ожидается холодная погода с умеренным снегом и сильным ветром скоростью до 18 метров в секунду, который продолжает дуть в регионе больше недели.
Метеорологи предупредили, что на Дону ожидаются умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, что может привести к его налипанию на линии электропередачи и ветви деревьев. Ночью температура воздуха может опуститься до -16 градусов, а днем будет колебаться от -5 до -10 градусов.
Аналогичная погода сохранится до конца рабочей недели с возможным потеплением на два градуса и гололедицей в некоторых районах Ростовской области.
Ранее из-за лопнувшего водопровода в Ростове разлилась «река», которая позже сковала льдом улицу 2-ую Краснодарскую.