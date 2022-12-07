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Ледяной ветер, снег и наледь ожидаются в Ростовской области 7 декабря

Сегодня, 06:29
Фото: 1MI
Ледяной ветер, снег и наледь ожидаются в Ростовской области 7 декабря
В среду, 7 декабря, жителей Ростовской области ожидает очередной холодный день с пронизывающим ветром и небольшими осадками, об этом сообщили синоптики Северо-Кавказского гидрометцентра.
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Погода

В среду, 7 декабря, в Ростовской области ожидается холодная погода с умеренным снегом и сильным ветром скоростью до 18 метров в секунду, который продолжает дуть в регионе больше недели.

Метеорологи предупредили, что на Дону ожидаются умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, что может привести к его налипанию на линии электропередачи и ветви деревьев. Ночью температура воздуха может опуститься до -16 градусов, а днем будет колебаться от -5 до -10 градусов. 

В Ростовской области ожидаются морозы до -17 градусов
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Аналогичная погода сохранится до конца рабочей недели с возможным потеплением на два градуса и гололедицей в некоторых районах Ростовской области. 

Ранее из-за лопнувшего водопровода в Ростове разлилась «река», которая позже сковала льдом улицу 2-ую Краснодарскую.

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