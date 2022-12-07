Метеорологи предупредили, что на Дону ожидаются умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, что может привести к его налипанию на линии электропередачи и ветви деревьев. Ночью температура воздуха может опуститься до -16 градусов, а днем будет колебаться от -5 до -10 градусов.