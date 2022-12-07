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Лифты Щербинского завода могут появиться во всех регионах России

Сегодня, 19:50
Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ
По итогам последних двух лет Щербинский лифтостроительный завод занимает около 20 процентов отечественного рынка лифтового оборудования. Сегодня мощности предприятия позволяют обеспечить лифтами все российские регионы.

На Щербинском лифтостроительном заводе, входящем в группу ДОМ.РФ, начиная с 2019 года производительность выросла в 1,5 раза, и теперь каждый год предприятие может выпускать около 12 тысяч лифтов.

Как сообщил в среду на совещании с руководителями регионов гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, Щербинский лифтостроительный завод — один из лидеров отрасли. Там готовы вместе с представителями регионов заняться разработкой эффективных форматов сотрудничества. Это могут быть как лифты для новых жилых домов, так и для уже существующих, где устаревшие механизмы нуждаются в замене. По словам Мутко, которые приводит tass.ru, это стало возможным благодаря модернизации и цифровой трансформации предприятия.

В нынешнем году на предприятии начали выпускать лифты со скоростью до 2,5 м/c, грузоподъемностью до 1,6 тысячи килограммов. Ими оснащаются здания, имеющие высоту до 40 этажей. Разрабатывается безредукторная лебедка для лифтов, позволяющая развивать скорость до 2 м/с. Эти работы уже близки к завершению.

В ДОМ.РФ оценивают количество лифтов в РФ, которые устарели и требуют замены, более чем в 13 тысяч штук ежегодно. Причем можно предсказать увеличение их количества, поскольку примерно 80 процентов многоквартирных домов, которые возводятся сегодня, предусматривают установку лифтов.

История Щербинского лифтостроительного завода началась в 1943 году. За это время им было выпущено свыше 230 тысяч лифтов. Благодаря ДОМ.РФ с 2019 года на предприятии идет модернизация.

 

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