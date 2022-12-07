Лифты Щербинского завода могут появиться во всех регионах России

На Щербинском лифтостроительном заводе, входящем в группу ДОМ.РФ, начиная с 2019 года производительность выросла в 1,5 раза, и теперь каждый год предприятие может выпускать около 12 тысяч лифтов.
Как сообщил в среду на совещании с руководителями регионов гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, Щербинский лифтостроительный завод — один из лидеров отрасли. Там готовы вместе с представителями регионов заняться разработкой эффективных форматов сотрудничества. Это могут быть как лифты для новых жилых домов, так и для уже существующих, где устаревшие механизмы нуждаются в замене. По словам Мутко, которые приводит tass.ru, это стало возможным благодаря модернизации и цифровой трансформации предприятия.
В нынешнем году на предприятии начали выпускать лифты со скоростью до 2,5 м/c, грузоподъемностью до 1,6 тысячи килограммов. Ими оснащаются здания, имеющие высоту до 40 этажей. Разрабатывается безредукторная лебедка для лифтов, позволяющая развивать скорость до 2 м/с. Эти работы уже близки к завершению.
В ДОМ.РФ оценивают количество лифтов в РФ, которые устарели и требуют замены, более чем в 13 тысяч штук ежегодно. Причем можно предсказать увеличение их количества, поскольку примерно 80 процентов многоквартирных домов, которые возводятся сегодня, предусматривают установку лифтов.
История Щербинского лифтостроительного завода началась в 1943 году. За это время им было выпущено свыше 230 тысяч лифтов. Благодаря ДОМ.РФ с 2019 года на предприятии идет модернизация.