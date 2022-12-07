Лифты Щербинского завода могут появиться во всех регионах России

Как сообщил в среду на совещании с руководителями регионов гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, Щербинский лифтостроительный завод — один из лидеров отрасли. Там готовы вместе с представителями регионов заняться разработкой эффективных форматов сотрудничества. Это могут быть как лифты для новых жилых домов, так и для уже существующих, где устаревшие механизмы нуждаются в замене. По словам Мутко, которые приводит tass.ru, это стало возможным благодаря модернизации и цифровой трансформации предприятия.