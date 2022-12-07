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Мясников заявил, что больницы в Ростове-на-Дону будет курировать отдельное управление

Сегодня, 07:08
Фото: rostov-gorod.ru
Мясников заявил, что больницы в Ростове-на-Дону будет курировать отдельное управление
Муниципальные медицинские учреждения Ростова-на-Дону передадут в госсобственность региона с 1 января 2023 года, сообщил глава управления здравоохранения города Сергей Мясников.

Передадут 31 муниципальное бюджетное учреждение, как имущественные комплексы. Вместе с ними перейдут еще 314 объектов, которые находятся в пользовании организаций. 

Из-за реформы ликвидируют управление здравоохранения города, сотрудников уже уведомили об увольнении. Вместе с этим утверждена структура - управление по координации деятельности медицинских организаций города. Оно начнет координировать работу учреждений. 

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До этого глава донского Минздрава Кобзев не заметил «негатива» при реформе системы здравоохранения. 

Ранее появилась информация, что в Ростове на ремонт поликлиник в 2022 году потратили более 675 млн рублей. 

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