Передадут 31 муниципальное бюджетное учреждение, как имущественные комплексы. Вместе с ними перейдут еще 314 объектов, которые находятся в пользовании организаций.
Из-за реформы ликвидируют управление здравоохранения города, сотрудников уже уведомили об увольнении. Вместе с этим утверждена структура - управление по координации деятельности медицинских организаций города. Оно начнет координировать работу учреждений.
До этого глава донского Минздрава Кобзев не заметил «негатива» при реформе системы здравоохранения.
Ранее появилась информация, что в Ростове на ремонт поликлиник в 2022 году потратили более 675 млн рублей.